Уорш начал с паузы: ФРС снова оставила ставку без изменений

В своем заявлении Федеральный комитет по операциям на открытых рынках сослался на уверенный рост экономической активности, несмотря на неопределенность из-за иранского кризиса, но напомнил и о повышенной инфляции, связанной с перебоями в поставках нефти.

Решение сохранить ставку неизменной принято в четвертый раз подряд. Оно полностью соответствовало ожиданиям рынка, но нарастают опасения по поводу ужесточения политики на следующих заседаниях.

Мнения чиновников ФРС относительно будущей траектории разделились, отмечает Bloomberg.

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Согласно обновленным прогнозам регулятора, девять управляющих ожидают как минимум одного повышения ставки на 0,25 процентного пункта до конца года, причем шестеро из них прогнозируют не менее двух повышений. Еще девять — считают, что ставка останется без изменений или будет снижена.

Одного, 19-го голоса не было — это позволило предположить, что новый председатель ФРС Кевин Уорш, который ранее критиковал практику таких прогнозов, воздержался от участия в них. В ходе пресс-конференции он подтвердил это.