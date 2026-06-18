Федеральная резервная система США по итогам заседания 16−17 июня единогласно оставила процентную ставку на прежнем уровне — 3,5−3,75%.
Уорш начал с паузы: ФРС снова оставила ставку без изменений
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Результаты заседания ФРС
В своем заявлении Федеральный комитет по операциям на открытых рынках сослался на уверенный рост экономической активности, несмотря на неопределенность из-за иранского кризиса, но напомнил и о повышенной инфляции, связанной с перебоями в поставках нефти.
Решение сохранить ставку неизменной принято в четвертый раз подряд. Оно полностью соответствовало ожиданиям рынка, но нарастают опасения по поводу ужесточения политики на следующих заседаниях.
Мнения чиновников ФРС относительно будущей траектории разделились, отмечает Bloomberg.
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Согласно обновленным прогнозам регулятора, девять управляющих ожидают как минимум одного повышения ставки на 0,25 процентного пункта до конца года, причем шестеро из них прогнозируют не менее двух повышений. Еще девять — считают, что ставка останется без изменений или будет снижена.
Одного, 19-го голоса не было — это позволило предположить, что новый председатель ФРС Кевин Уорш, который ранее критиковал практику таких прогнозов, воздержался от участия в них. В ходе пресс-конференции он подтвердил это.
Заявление комитета оказалось заметно короче, чем все последние годы. Главное, на что обратили внимание наблюдатели, — из текста исчезли формулировки, которые ранее указывали на склонность регулятора к снижению ставок. На прошлом заседании включение таких сигналов в релиз вызвало разногласия в комитете.
Все это может быть первым признаком смены коммуникационной стратегии Федрезерва при Уорше, считает Bloomberg.
Уорш ранее обещал модифицировать подход к взаимодействию с рынками, а в ходе выступления объявил, что уже формирует рабочие группы для реформирования ключевых направлений работы ФРС.
Напомним
Ранее «Минфин» писал, что Федеральная резервная система США, еще под. руководством Пауелла, по итогам заседания 28−29 апреля не стала менять процентную ставку, сохранив ее на уровне 3,5−3,75%.
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