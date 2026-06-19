SpaceX попереджає, що європейський супутниковий план може завадити Starlink в Україні

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Заява компанії була опублікована напередодні конференції з управління спектром супутникових мереж у Брюсселі. Ключова претензія Маска полягає в тому, що ЄС планує запустити діапазон частот, які «фактично непридатні для використання». Це суперечить попереднім міжнародним регуляторним домовленостям і буде несумісним із глобальними зобов'язаннями Євросоюзу.

Які зміни пропонує Єврокомісія

У травні європейські регулятори оприлюднили план розподілу двогігагерцового діапазону: третину доступних частот отримають компанії поза межами Європи, решта зарезервована для операторів із Євросоюзу. Фактично це закриває іноземним компаніям, включно зі SpaceX, доступ до надання супутникових послуг урядам країн блоку.

Окремо ЄС просуває власний супутниковий проєкт IRIS². Це консорціум, до якого входить, зокрема, люксембурзька компанія SES. Гібридна система з зарезервованими частотами для IRIS², за оцінкою SpaceX, може створювати перешкоди для Starlink, що вже працює в Україні.

SpaceX та американська AST SpaceMobile наразі співпрацюють із європейськими телекомунікаційними операторами, оскільки не мають власних прав самостійно надавати послуги прямого зв'язку з мобільними пристроями. Нові правила ЄС ускладнять цю модель.

SpaceX попереджає: якщо план набере чинності, Європа ризикує залишитися без повноцінних супутникових сервісів для мобільних пристроїв, а Україна — без повноцінного зв'язкуна полі боя. Єврокомісія поки не коментує цю проблему.

Запропоновані правила ще мають пройти узгодження з національними урядами та Європарламентом.

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