Битва за небо: Starlink Илона Маска против Amazon Kuiper Джеффа Безоса

Авиакомпании начали настоящую гонку за внедрение высокоскоростного Wi-Fi на борту, и главными игроками здесь стали два технологических гиганта — SpaceX Илона Маска и Amazon Джеффа Безоса. Starlink уже давно захватилт рынок, подписав контракты с ведущими перевозчиками. Однако проект Kuiper от Amazon готовит серьезный ответ, делая ставку на технологические партнерства. Об этом сообщает издание Reuters .

▶ Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости.

Еще несколько лет назад интернет в полете был нестабильной роскошью. Сегодня это базовое требование пассажиров, от которого зависят лояльность клиентов и дополнительные доходы авиакомпаний. Starlink уже доказал свою эффективность, обеспечивая стабильную связь на низких орбитах. Его использование позволяет смотреть потоковое видео или проводить видеозвонки даже над океном.

Расклад сил: кто с кем договорился

Конкуренция между Илоном Маском и Джеффом Безосом перешла в практическую плоскость — авиакомпании уже распределили свои симпатии.

Со Starlink уже заключили договоры:

Hawaiian Airlines: услуга уже активна.

United Airlines: планируют покрыть весь флот до конца 2027 года.

Southwest Airlines: начало использования летом 2026 года.

Alaska Airlines: внедрение стартует в 2026-м, полный охват — к 2027 году.

American Airlines: планируют использовать на 500 самолетах компании с января 2027 года.

С Amazon Kuiper (проект Amazon Leo) планируют сотрудничать:

JetBlue Airways: частичное внедрение запланировано на 2027 год.

Delta Air Lines: начало установки на 500 самолетах запланировано на 2028 год.

Кто победит в этой космической гонке

SpaceX Маска пока вырывается вперед за счет огромного флота уже работающих спутников.

Amazon, со своей стороны, делает ставку на глубокую интеграцию со своей облачной экосистемой AWS. Технически Kuiper работает как частная выделенная линия: данные с самолета попадают не в публичную сеть, а напрямую в облачную инфраструктуру AWS. Это позволяет бизнесу интегрировать бортовой интернет в свои внутренние корпоративные сети как защищенный сегмент.

Авиакомпании оказались в выигрыше: конкуренция между миллиардерами снижает цены на оборудование и обслуживание. Ожидаем, что в ближайшем будущем быстрый Wi-Fi станет стандартом не только для бизнес-класса, но и для большинства бюджетных перелетов.

Читайте также: Starlink для Пентагона подорожает в пять раз: SpaceX добилась просмотра тарифов