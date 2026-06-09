Битва за небо: Starlink Илона Маска против Amazon Kuiper Джеффа Безоса

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

9 июня 2026, 15:50 Читати українською

Битва за небо: Starlink Илона Маска против Amazon Kuiper Джеффа Безоса

Авиакомпании начали настоящую гонку за внедрение высокоскоростного Wi-Fi на борту, и главными игроками здесь стали два технологических гиганта — SpaceX Илона Маска и Amazon Джеффа Безоса. Starlink уже давно захватилт рынок, подписав контракты с ведущими перевозчиками. Однако проект Kuiper от Amazon готовит серьезный ответ, делая ставку на технологические партнерства. Об этом сообщает издание Reuters.

Авиакомпании начали настоящую гонку за внедрение высокоскоростного Wi-Fi на борту, и главными игроками здесь стали два технологических гиганта — SpaceX Илона Маска и Amazon Джеффа Безоса.

▶ Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости.

Еще несколько лет назад интернет в полете был нестабильной роскошью. Сегодня это базовое требование пассажиров, от которого зависят лояльность клиентов и дополнительные доходы авиакомпаний. Starlink уже доказал свою эффективность, обеспечивая стабильную связь на низких орбитах. Его использование позволяет смотреть потоковое видео или проводить видеозвонки даже над океном.

Расклад сил: кто с кем договорился

Конкуренция между Илоном Маском и Джеффом Безосом перешла в практическую плоскость — авиакомпании уже распределили свои симпатии.

Со Starlink уже заключили договоры:

  • Hawaiian Airlines: услуга уже активна.

  • United Airlines: планируют покрыть весь флот до конца 2027 года.

  • Southwest Airlines: начало использования летом 2026 года.

  • Alaska Airlines: внедрение стартует в 2026-м, полный охват — к 2027 году.

  • American Airlines: планируют использовать на 500 самолетах компании с января 2027 года.

С Amazon Kuiper (проект Amazon Leo) планируют сотрудничать:

  • JetBlue Airways: частичное внедрение запланировано на 2027 год.

  • Delta Air Lines: начало установки на 500 самолетах запланировано на 2028 год.

Кто победит в этой космической гонке

SpaceX Маска пока вырывается вперед за счет огромного флота уже работающих спутников.

Amazon, со своей стороны, делает ставку на глубокую интеграцию со своей облачной экосистемой AWS. Технически Kuiper работает как частная выделенная линия: данные с самолета попадают не в публичную сеть, а напрямую в облачную инфраструктуру AWS. Это позволяет бизнесу интегрировать бортовой интернет в свои внутренние корпоративные сети как защищенный сегмент.

Авиакомпании оказались в выигрыше: конкуренция между миллиардерами снижает цены на оборудование и обслуживание. Ожидаем, что в ближайшем будущем быстрый Wi-Fi станет стандартом не только для бизнес-класса, но и для большинства бюджетных перелетов.

Читайте также: Starlink для Пентагона подорожает в пять раз: SpaceX добилась просмотра тарифов

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами