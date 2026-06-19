BMW знизила прогноз прибутку: тиск китайських виробників відчуває вся Європа

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За перші п'ять місяців року постачання BMW до Китаю скоротилися на 17,6%. Німців витісняють місцеві бренди BYD, Xiaomi, NIO, які пропонують схожі технології за значно нижчими цінами. А до 2025 року саме китайський ринок забезпечував близько половини операційного прибутку як BMW, так і Mercedes-Benz.

Схожа картина спостерігається в усій галузі:

Porsche скоротила постачання до Китаю з 93 300 автомобілів у 2022 році до приблизно 41 900 у 2025-му.

Операційний прибуток Volkswagen від спільних підприємств у Китаї торік впав майже вдвічі — до 958 млн євро, а у 2026 році компанія очікує взагалі лише 200−600 млн євро прибутку.

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Китайський автопром захоплює Європу

Виробничі надлишки, накопичені в Китаї через уповільнення внутрішнього ринку, спрямовуються на експорт. Частка китайських виробників у Європі зросла з майже нульової у 2021 році до близько 10% і наближається до 16% у сегменті електромобілів та гібридів.

Китайські компанії діють хитро. Geely вже використовує заводи Volvo в Європі, обходячи митні бар'єри ЄС. BYD розпочала пробне виробництво на новому підприємстві в Угорщині.

Китайські автовиробники поспішають закріпитися в Європі, поки це ще відносно просто. Справа в тому, що ЄС готує Закон про промислове прискорення, який суттєво ускладнить великі іноземні інвестиції.

За проєктом документа, вкладення понад 100 млн євро з країн, що домінують у виробництві електромобілів та акумуляторів, потребуватимуть окремого регуляторного схвалення. До того ж інвесторам можуть висунути окремі умови щодо структури власності, захисту інтелектуальної власності, кількості робочих місць у ЄС та частки місцевих постачальників.

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Чим може відповісти Європа

Брюссель запропонував запустити Закон про промислове прискорення: держзакупівлі субсидуватимуться лише для автомобілів, зібраних у ЄС з часткою місцевих компонентів не менше 70%.

Деякі виробники обирають інший шлях — партнерство. У травні Stellantis та Dongfeng оголосили про створення спільного підприємства: електромобілі китайської марки вироблятимуться на французькому заводі у Ренні.

Але Китай все одно перемагає в собівартості. BYD контролює власний ланцюжок постачання батарей, виробляє власні напівпровідники й працює в масштабах, недоступних жодному європейському конкуренту.

Тому цінова прірва між продуктами буде тільки поглиблюватись.

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