Міністерство юстиції США розслідує транзакції банків Уолл-стрит, пов'язані з верховним лідером Ірану

Міністерство юстиції США розслідує, яким чином верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї сформував глобальний інвестиційний портфель за участю американських банків. Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на поінформованих посадовців.

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Розслідування є частиною масштабної перевірки підозри у відмиванні коштів та корупції. Слідчі вивчають транзакції компаній, що перебувають під контролем Хаменеї, а також роль американських фінансових установ у цих операціях.

За даними Bloomberg, серед банків, що перебувають у полі зору слідства, — JPMorgan Chase та Citigroup.

JPMorgan і Міністерство юстиції не відповіли на запити журналістів щодо коментарів, Citigroup від коментарів взагалі відмовилась.

Агентство наголошує, що сам факт розслідування не означає автоматичного пред'явлення звинувачень. Основна увага слідчих зосереджена на Хаменеї, а не на банках.

Нагадаємо, що Моджтаба Хаменеї став верховним лідером Ірану після загибелі свого батька, аятоли Алі Хаменеї, внаслідок авіаудару США та Ізраїлю. Верховний лідер має вирішальне слово у ключових державних питаннях — зовнішній політиці та ядерній програмі країни. Але де саме зараз він переховується, ніхто не знає.

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