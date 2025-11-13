Citigroup продаст банк в россии. Кремль дал добро

Американский банковский гигант Citigroup получил разрешение кремля на продажу своего дочернего банка в россии. Покупателем актива станет компания « Ренессанс Капитал». Об этом пишет Bloomberg.

Разрешение Кремля

Соответствующий указ, подписанный президентом россии владимиром путиным, был опубликован 12 ноября. Дополнительных деталей сделки в документе не содержится. Сейчас западным компаниям, желающим покинуть российский рынок, необходимо получить разрешение и выполнить ряд требований, включающих существенные скидки при продаже активов и обязательные взносы в российский бюджет, поясняет Bloomberg.

Как отреагировали акции

Акции Citigroup на премаркете в Нью-Йорке прибавляли 0,4%. С начала года они подорожали на 43% и впервые с 2008 года поднялись выше уровня $100 за акцию.

Выход с рф

Citigroup остался одним из крупнейших западных банков на российском рынке. Еще в 2021 году американская компания объявила, что выйдет из розничного бизнеса в россии в рамках планового ухода из непрофильных рынков.

В 2022 году группа анонсировала почти полную остановку деятельности российской «дочки». Согласно заявлению компании в августе 2022 года, Citigroup оценивала расходы, связанные с уходом из россии, в $170 млн, в основном из-за затрат на реструктуризацию и выплаты по расторжению контрактов с поставщиками.