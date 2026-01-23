Multi от Минфин
23 января 2026, 10:03

Трамп подал иск против JPMorgan Chase на $5 миллиардов из-за блокирования счетов

Президент Дональд Трамп подал масштабный судебный иск против крупнейшего банка США JPMorgan Chase и его генерального директора Джейми Даймона. Трамп обвиняет финансовое учреждение в «дебанкинге» (закрытии счетов) по политическим мотивам и требует возмещения в размере $5 млрд. Об этом сообщает Fox Business.

Трамп подал иск против JPMorgan Chase на $5 миллиардов из-за блокирования счетов
Фото: Дональд Трамп

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Иск был подан в четверг, 22 января, в суд штата Флорида в Майами от имени Трампа и нескольких его компаний в сфере гостиничного бизнеса.

Суть обвинений

Адвокат Трампа Алехандро Брито утверждает, что JPMorgan Chase нарушил свой кодекс этики, закрыв счета клиента, с которым сотрудничал десятилетиями. 19 февраля 2021 года банк без предупреждения сообщил Трампу о закрытии многочисленных счетов, через которые проходили сотни миллионов долларов.

В иске отмечается, что решение было продиктовано так называемыми «woke"-убеждениями банка — прогрессивно-либеральной идеологией политической корректности — и стремлением дистанцироваться от консервативных взглядов Трампа после событий 6 января.

Трамп утверждает, что банк незаконно внес его имя, названия компаний Trump Organization и имена членов семьи в «черный список», доступный другим федеральным банкам. Это создало впечатление, что Трамп якобы нарушал банковские правила, что адвокаты называют «преднамеренной и злобной ложью».

Читайте также: Глава JPMorgan жестко раскритиковал идею Трампа ограничить ставки по кредиткам

Позиция JPMorgan Chase и Джейми Даймона

Представитель JPMorgan Chase в комментарии Fox News Digital заявила, что иск не имеет оснований. Банк утверждает, что закрывает счета не из-за политики или религии, а из-за правовых и регуляторных рисков.

Джейми Даймон ранее отмечал, что правила банковского надзора в США настолько обременительны, что иногда они фактически заставляют банки отказывать определенным клиентам в обслуживании.

«Мы уважаем право президента судиться с нами, а наше право — защищаться. Именно для этого существуют суды», — отметили в банке.

Системная борьба с дебанкингом

Этот иск не единичный случай. Трамп и его команда активно борются с практикой прекращения обслуживания консервативных политиков:

  • Иск против Capital One: В 2025 году Trump Organization подала схожий иск против Capital One из-за закрытия более 300 счетов.
  • Заявления других банков: Генеральный директор Bank of America Брайан Мойниган также сталкивался с критикой Белого дома по аналогичным обвинениям, хотя он отрицает любую дискриминацию.
  • Политический сигнал: Трамп неоднократно заявлял в соцсети Truth Social, что банковский сектор был «превращен в оружие» против него после протестов 6 января.

Команда Трампа настаивает на суде присяжных, считая, что действия JPMorgan Chase являются частью более широкой тенденции принуждения общественности к изменению политических взглядов из-за финансового давления.

Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
