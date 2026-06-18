«Київстар» планує вийти на український ринок облігацій

Найбільший мобільний оператор країни розглядає можливість пробного розміщення облігацій на вітчизняному ринку. Про це заявив президент та CEO компанії Олександр Комаров під час події «УП 100 Бізнес» у Києві, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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За його словами, якщо у «Київстару» виникне потреба у гривневому або валютному фінансуванні, інструмент облігацій може стати реальним рішенням. Тому компанія готова його спробувати найближчим часом.

«Я бачу цю можливість і не бачу жодних обмежень», — сказав Комаров.

Він нагадав, що «Київстар» уже має досвід роботи з борговими зобов'язаннями: свого часу компанія залучала близько $250 млн і виконала всі зобов'язання вчасно. При цьому «Київстар» ніколи не кредитувався під заставу активів — лише під власні обороти.

На думку Комарова, вихід на ринок облігацій дозволить компанії реалізовувати стратегію розвитку незалежно від поточного рівня власної ліквідності.

СЕО також висловив обережний оптимізм щодо регуляторного середовища, зазначивши позитивні зрушення в роботі Національної комісії з цінних паперів. Він сподівається на спрощення механізмів залучення капіталу.

Дуже символічно, що його слова прозвучали саме в той день, коли до Верховної Ради надійшов законопроєкт про спрощення реєстрації непублічних випусків акцій.

Фінансові результати компанії підкріплюють амбіції: у першому кварталі 2026 року «Київстар» наростив консолідований показник EBITDA на 28,5% — до 7,5 млрд грн, а виручка зросла на 31,3%, сягнувши 13,9 млрд грн.

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