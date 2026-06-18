У Польщі з липня посилять контроль за трудовими договорами: що зміниться для українців

З 8 липня 2026 року в Польщі запрацюють оновлені правила перевірки цивільно-правових договорів. Національна інспекція праці (PIP) отримає розширені повноваження. Відтепер інспектори оцінюватимуть не лише текст підписаних угод, а й те, як співпраця реально відбувається на практиці. Про це повідомляє сайт Grant Thornton

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Які договори перевірятимуть

Під посилений контроль потраплять договори доручення, договори на виконання конкретних робіт, а також широко поширені контракти B2B між підприємцями. Інспектори будуть перевіряти, чи не приховує такий договір фактичні трудові відносини.

Визначати це будуть за трьома критеріями одночасно:

Чи виконує людина роботу особисто? Чи є в неї безпосередній керівник? Чи визначені місце та час роботи самим підприємцем?

Якщо всі три ознаки присутні, таки відносини можуть бути визнані трудовими незалежно від того, як названо договір.

Як працюватиме нова система

Контроль буде двоетапним.

Спочатку інспектор видає припис про усунення порушень. Якщо роботодавець його ігнорує — справа або передається до суду з трудових спорів, або районний інспектор праці ухвалює адміністративне рішення про примусове переведення договору в статус трудового. Таке рішення можна оскаржити, але в окремих випадках воно підлягає негайному виконанню.

У PIP наголошують: мета реформи — не штрафувати бізнес, а привести трудові відносини у відповідність до закону.

Цифровий контроль і міжвідомчий обмін даними

Реформа також передбачає активне використання цифрових інструментів. Для виявлення порушень інспектори отримають доступ до баз даних Управління соціального страхування (ZUS), Національної податкової адміністрації та систем обліку рахунків-фактур.

Це дозволить автоматично відстежувати підозрілі схеми. Наприклад, коли одна особа тривалий час виставляє рахунки виключно одному замовнику або коли компанія масово переводить штатних працівників на контракти B2B.

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Що це означає для українців, працюючих у Польщі

Зміни безпосередньо стосуються і українців, які зараз мешкають у Польщі і оформлені за цивільно-правовими договорами або працюють як підприємець у форматі B2B.

Якщо українець фактично виконує роботу в умовах, характерних для трудових відносин (за розкладом, під керівництвом керівника, на робочому місці роботодавця), але при цьому оформлений як підрядник, такий договір може бути визнано трудовим.

З одного боку, це тягне за собою обов'язкові відрахування до ZUS. З іншого — оплачувану відпустку, лікарняні та інші соціальні гарантії.

Для частини українських працівників це може стати перевагою: вони отримають повноцінний соціальний захист. З іншого — роботодавці, які не захочуть офіційно оформлювати трудові відносини, можуть переглянути умови співпраці або навіть відмовитися від таких контрактів.

Українцям, які працюють у Польщі за будь-якими договорами цивільно-правового характеру, варто вже зараз уважно вивчити умови своєї угоди та проконсультуватися з юристом або звернутися до PIP за роз'ясненнями. Нові правила передбачають таку можливість в офіційному порядку.

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