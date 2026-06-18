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18 червня 2026, 11:12

ЄС може обмежити прийом українців призовного віку

Єврокомісія готує пропозицію щодо продовження тимчасового захисту для українців у ЄС, але з можливими обмеженнями для чоловіків призовного віку. Про це повідомило видання Spiegel з посиланням на лист Урсули фон дер Ляєн, який цитують агентства dpa та AFP.

Єврокомісія готує пропозицію щодо продовження тимчасового захисту для українців у ЄС, але з можливими обмеженнями для чоловіків призовного віку.

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Що відомо

За словами журналістів, у документі зазначається, що Єврокомісія запропонує продовжити тимчасовий захист для людей, які рятуються від війни Росії проти України. Водночас сферу дії механізму планують звузити так, щоб продовження захисту «не підривало здатність України до самооборони».

Видання зазначає, що це може свідчити про намір ускладнити в'їзд до ЄС насамперед для чоловіків призовного віку. Водночас фон дер Ляєн не навела жодних конкретних деталей майбутньої пропозиції.

Читайте також: ЄС планує продовжити тимчасовий захист для українців до 2028 року, але чоловіки під питанням

На початку червня міністри внутрішніх справ країн ЄС обговорювали це питання. За даними dpa, підтримку отримала ідея виключити з дії директиви про прийом біженців українців віком від 23 до 60 років.

Зараз українські біженці в ЄС користуються захистом за Директивою про масовий наплив. Їхні заяви не розглядаються індивідуально, а чинні правила діятимуть до 4 березня 2027 року. За цей час статус тимчасового захисту в країнах Євросоюзу отримали понад 4,3 мільйона українців.

Останніми місяцями деякі країни вже скорочують допомогу українським біженцям. У Польщі з березня зменшили соціальні виплати, а в Німеччині новоприбулі українці з квітня 2025 року більше не отримують громадянську допомогу і натомість підпадають під нижчі виплати за законом про шукачів притулку.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», Україна розробляє стратегію реагування на випадок, якщо термін дії європейських пільгових умов вичерпається, а людям доведеться масово визначатися зі своїм майбутнім.

За даними Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України, відомство оголосило про старт громадських консультацій щодо проєкту урядового розпорядження.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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