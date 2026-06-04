Україна готує план дій на випадок скасування тимчасового захисту в ЄС

Україна розробляє стратегію реагування на випадок, якщо термін дії європейських пільгових умов вичерпається, а людям доведеться масово визначатися зі своїм майбутнім. За даними Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України, відомство оголосило про старт громадських консультацій щодо проєкту урядового розпорядження.

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Про що йде мова

Йдеться про затвердження плану дій на 2026−2027 роки, який має скоординувати кроки влади під час ймовірного припинення дії статусу тимчасового захисту в Європі.

Європейська Директива про тимчасовий захист, активована в березні 2022 року, наразі офіційно продовжена до 4 березня 2027 року.

Свіжа статистика Eurostat свідчить, що в країнах ЄС під цим юридичним щитом перебувають понад 4,3 мільйона українських громадян. Але що буде далі — залишається під великим питанням, і Київ хоче мати готові інструменти для добровільного повернення та сталої реінтеграції цих людей у рідних громадах.

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Заступниця міністра з питань європейської інтеграції Ілона Гавронська наголосила, що цей план має бути максимально практичним, оскільки він зачіпає долі мільйонів осіб. За її словами, держава зобов’язана врахувати реальні потреби громадян незалежно від того, коли саме вони зважать на повернення додому — одразу після закриття європейських програм чи значно пізніше.

Серед головних векторів дворічного плану — пряма координація з урядами країн ЄС, масштабне розгортання «Мережі єдності» для наших земляків за кордоном, створення нових цифрових інструментів підтримки, а також підготовка інфраструктури українських громад до прийому людей.

Сам документ народився не в повітрі — його створили в межах міжнародного проєкту «YOUA — Формуємо нові шляхи, будуємо майбутнє України». Фінансування та експертну підтримку забезпечило німецьке товариство GIZ за безпосереднім дорученням уряду Німеччини.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Україна наразі не має комплексної інфраструктурної готовності та чіткої стратегії для прийняття мільйонів громадян, які виїхали за кордон через повномасштабне вторгнення.