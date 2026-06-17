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17 червня 2026, 18:33

Міноборони проведе службові перевірки в усіх ТЦК після інцидентів на Одещині

Міністерство оборони України проведе службові перевірки в усіх територіальних центрах комплектування (ТЦК) після викриття фактів жорстокого поводження з громадянами в Одеській області. Про це повідомив заступник міністра оборони Мстислав Банік за результатами термінової наради з Командуванням Сухопутних військ.

Міноборони проведе службові перевірки в усіх ТЦК після інцидентів на Одещині
Фото: Мстислав Банік

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За словами заступника міністра, під час перевірок максимальну увагу приділять зверненням громадян щодо незаконного утримання, насильства та інших неправомірних дій.

«Будь-яке насильство, порушення людських прав та плюндрування людської гідності по відношенню до людей, частина з яких стане нашими захисниками, є категорично неприпустимим, особливо на п'ятий рік війни», — наголосив Банік.

Він також закликав керівництво військкоматів до прозорої комунікації із суспільством та максимального сприяння правоохоронним органам у розслідуванні інцидентів.

Як реформуватимуть ТЦК

Банік зазначив, що останні події вчергове підтверджують критичну назрілість радикальної реформи ТЦК, над якою наразі працює оборонне відомство.

Ключові зміни, які планує впровадити Міноборони:

  • Функції ТЦК будуть розподілені між іншими державними установами, щоб один орган не контролював одночасно і військовий облік, і безпосередню мобілізацію.
  • Створення зручних хабів: Пункти, де військовозобов'язані очікують на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) або відправку до навчальних центрів та бригад, планують зробити максимально людяними та зручними.
  • Взаємодія з громадянами на всіх етапах супроводжуватиметься цілодобовою відеофіксацією (24/7) та жорстким наглядом.

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Контекст: ДБР викрило масштабну схему з катуваннями в Одеській області

Поштовхом до перевірок ТЦК стало гучне розслідування Державного бюро розслідувань. Співробітники ДБР викрили в одному з районних ТЦК Одеської області масштабну протиправну схему примусу до мобілізації.

За даними слідства, шестеро посадовців військкомату, намагаючись штучно покращити показники мобілізації, організували незаконне доставлення та утримання чоловіків. До схеми вони залучили трьох представників місцевої громадської організації, які допомагали вистежувати громадян та збирати про них дані.

Правоохоронці задокументували численні факти жорстокого поводження з потерпілими: затриманих незаконно утримували в приміщеннях центру комплектування, застосовували до них фізичну силу, залякували та чинили психологічний тиск.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Міністерство оборони найближчим часом представить оновлену реформу системи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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BigBend
BigBend
17 червня 2026, 18:58
#
Які ще перевірки? Тільки перевезення усіх тцкунів в бойові частини.
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