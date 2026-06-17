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17 червня 2026, 12:30

ТЦК тепер може оскаржувати сімейні справи: батькам-одинакам буде складніше отримати відстрочку

Верховний Суд створив важливий прецедент: територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) мають право оскаржувати рішення у сімейних справах, якщо ті можуть вплинути на мобілізацію. Про це пише Судово-юридична газета

Верховний Суд створив важливий прецедент: територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) мають право оскаржувати рішення у сімейних справах, якщо ті можуть вплинути на мобілізацію.

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Що трапилося

Після розриву стосунків с жінкою чоловік звернувся до суду з кількома вимогами: розірвати шлюб, визначити місце проживання сина з ним і офіційно встановити факт самостійного виховання дитини. Останнє давало б йому право на відстрочку від мобілізації і можливість виїжджати з дитиною без згоди матері.

Суд першої інстанції позов задовольнив повністю. Але ТЦК оскаржив це рішення в апеляції і виграв. Верховний Суд апеляційне рішення підтримав.

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Чому суд відмовив

Судді наголосили: докази не підтверджують, що мати повністю усунулася від виховання дитини. Те, що вона живе окремо, само по собі не означає невиконання батьківських обов'язків.

За сімейним законодавством батьки мають рівні права й обов'язки щодо виховання дітей, незалежно від статусу шлюбу чи окремого проживання.

Прецедент створено. Далі буде

Ключовий висновок Верховного Суду: ТЦК як орган військового управління має повне право на апеляційне оскарження сімейних рішень, якщо вони можуть створювати підстави для відстрочки або звільнення від військової служби.

Це перший публічно підтверджений прецедент такого роду.

Практичне значення величезне: відтепер ТЦК може посилатися на цю справу, оскаржуючи будь-яке рішення про встановлення факту самостійного виховання дитини, ухвалене під час воєнного стану. Суди, у свою чергу, матимуть чіткий орієнтир для відмови у задоволенні подібних позовів без переконливих доказів повного усунення одного з батьків від виховання.

Схема «встановити факт одноосібного виховання — отримати відстрочку» після цього рішення стає значно ризикованішою.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 7

+
+30
Я Саня
Я Саня
17 червня 2026, 13:14
#
Іншими словами рішай через тцк, а не через суд)
+
0
EconomistPetya
EconomistPetya
17 червня 2026, 13:17
#
Оставить ребенка боеспособному мужчине не имеет смысла во время полномасштабной войны — нам нужен человеческий ресурс для защиты от орков и ванек-встанек. Если отец не хочет чтобы его ребенок был в оркостане, он обязан защищать страну, если пригоден к службе.
+
+41
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
17 червня 2026, 13:20
#
Циклоп, сиди тихенько в Польщі, в таких як ти ніхто не питав.
+
+56
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
17 червня 2026, 13:21
#
Звісно, ще ж не всі тцкуни в україні стали мільйонерами з котеджами на дорогих автівках, ЗМІ не встигають просто всіх публіці показувати
+
+30
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
17 червня 2026, 13:18
#
Ткуни не можуть посилатися на цей прецедент, бо в україні не прецедентне право, це не американський серіал.

Це чергове підтвердження того, що білому чоловіку з двома руками і ногами в україні робити нічого, бо от суд залишив дитину проживати з чоловіком, а зазвичай суд таке робить виключно якщо там наглухо застужена мати в дитини, і виходить, захотів він розлучитися, бо наприклад жінка йому зрадила, то він втратить 50% свого майна, навіть якщо його нітакуся сиділиа вдома тік токи гортала поки він пахав (як в реалі в більшості пар і буває), а потім вона ще може через цей же суд назад дитину відсудити і поставити його на аліменти, і в цей же час тцкуни за ним вже біжуть, це ж нереально потужні можливості для білого чоловіка в потужній україні
+
+15
TAN72
TAN72
17 червня 2026, 13:55
#
Защита фундаментальных прав и свобод человека — один из пунктов для вступления в ЕС 🤔
+
0
BigBend
BigBend
17 червня 2026, 14:27
#
Тцкуни готові бусифікувати батька-одинака, аби тільки самим ніколи не потрапляти на фронт.
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