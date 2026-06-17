ТЦК тепер може оскаржувати сімейні справи: батькам-одинакам буде складніше отримати відстрочку

Верховний Суд створив важливий прецедент: територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) мають право оскаржувати рішення у сімейних справах, якщо ті можуть вплинути на мобілізацію. Про це пише Судово-юридична газета

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Що трапилося

Після розриву стосунків с жінкою чоловік звернувся до суду з кількома вимогами: розірвати шлюб, визначити місце проживання сина з ним і офіційно встановити факт самостійного виховання дитини. Останнє давало б йому право на відстрочку від мобілізації і можливість виїжджати з дитиною без згоди матері.

Суд першої інстанції позов задовольнив повністю. Але ТЦК оскаржив це рішення в апеляції і виграв. Верховний Суд апеляційне рішення підтримав.

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Чому суд відмовив

Судді наголосили: докази не підтверджують, що мати повністю усунулася від виховання дитини. Те, що вона живе окремо, само по собі не означає невиконання батьківських обов'язків.

За сімейним законодавством батьки мають рівні права й обов'язки щодо виховання дітей, незалежно від статусу шлюбу чи окремого проживання.

Прецедент створено. Далі буде

Ключовий висновок Верховного Суду: ТЦК як орган військового управління має повне право на апеляційне оскарження сімейних рішень, якщо вони можуть створювати підстави для відстрочки або звільнення від військової служби.

Це перший публічно підтверджений прецедент такого роду.

Практичне значення величезне: відтепер ТЦК може посилатися на цю справу, оскаржуючи будь-яке рішення про встановлення факту самостійного виховання дитини, ухвалене під час воєнного стану. Суди, у свою чергу, матимуть чіткий орієнтир для відмови у задоволенні подібних позовів без переконливих доказів повного усунення одного з батьків від виховання.

Схема «встановити факт одноосібного виховання — отримати відстрочку» після цього рішення стає значно ризикованішою.

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