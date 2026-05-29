Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
29 травня 2026, 9:02

Міноборони незабаром представить оновлену реформу ТЦК — депутат

Міністерство оборони найближчим часом представить оновлену реформу системи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК). Про це заявив народний депутат Олександр Федієнко в ефірі «Вечір.LIVE».

За словами депутата, про підготовку змін стало відомо під час зустрічі з міністром оборони Михайлом Федоровим.

Водночас Федієнко наголосив, що будь-яка реформа мобілізаційної системи має враховувати умови воєнного часу та не створювати ризиків для обороноздатності країни.

Також депутат прокоментував тезу про необхідність підвищення ефективності використання особового складу ЗСУ.

«Людей в Збройних Силах достатньо, їх треба почати ефективно використовувати», — навів він слова Федорова, додавши, що підтримує цю позицію.

Читайте також: 90% справ ТЦК проти водіїв-ухилянтів зупиняється ще до розгляду по суті

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що військовозобов'язані, призовники та резервісти відтепер можуть спланувати візит до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) через мобільний застосунок «Резерв+».

Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Коментарі - 10

Андрей Иванов
29 травня 2026, 9:21
Как только начались разговоры про реформы и т. д. Буданов сказал, что косметические реформы не изменят сути процесса. А суть процесса это бусификация. В постанове 560 есть такое понятие как прибытие в тцк, так вот пока вы не прибыли в тцк у вас есть права, как только прибыли (бусифицировались) в тцк никаких прав уже у вас нет. Всё остальное это просто красочное оформление этого процесса.
The Корупціонер Потужненко
29 травня 2026, 9:28
Єдина реформа яка потрібна — це якщо тцкуни і ухилянти з поліцаї перестануть викрадати людей, зроблять контрактну армію і нормальне забезпечення, за аналогом нашого східного сусіда, все інше — це буде дуристика, а не реформи.

Можна скільки завгодно придумувати механізмів, законів, норм, але проблема виключно в силовій бусифікації, коли людям смішно від слів про те що людей не вистачає, і тому десять відгодованих биків в формі пакують одного цивільного.

Бо коли цивільних мужичків багато поруч, то тцкуни і поліцаї стараються втікати піджавши хвости, бо і голову проламати їм можуть.
Андрей Иванов
29 травня 2026, 10:24
В россии контрактники уже закончились. скрытая мобилизация идет давно и бусификация там есть по тюрьмам и мигрантам, несколько месяцев назад начали студентов прессовать. но там система еще жестче и если человек ухилянт, то репрессии намного жестче и с одной стороны люди боятся, с другой рабски подчиняются. такое понятие как сзч практически отсутствует по причине быстрой гибели, а с другой стороны дизертиров обнуляют и пытают. наивно полагать, что за деньги выстроится очередь воевать. возможны частные компании, но история показывает, что с ними большие проблемы и они не носят массового характера. никто не против платить миллионы, но никто не говорит где их взять. все рассказывают про миллионы Миндича, но их хватит только на роту наемников
The Корупціонер Потужненко
29 травня 2026, 11:04
Ага, добре, по телемарафону і проплачених ЗМІ завжди ж краще знають що і як в росії, на відміну від полонених росіян, котрі командирам нашим на камеру самі кажуть, що в росіян немає проблем з бажаючими пограти в цю войнушку по контракту за кілька мільйонів фантиків.

Щодо роти найманців — в них була б мотивація і професіоналізм кращі, ніж в двох мільйонів сзч з від`ємною мотивацією, особливо згадується епізод, коли бусифікували українця, а він здавав позиції ЗСУ після бусифікації з мотивів помсти, загинули люди, і в нього потім журналістка у в`язниці питає:-Для чого ви це робили?,-на що він абсолютно логічно відповідає:-А для чого ви мене на фронт відправили? Я не хочу воювати, ви мене туди силою притягнули, на що ви розраховували? що я буду вас захищати за те як ви зі мною вчинили? випустіть мене і я до росії поїду, а звідти можу поїхати куди завгодно, в будь-яку країну. І це якби абсолютно не виправдовує його вчинок, але сам факт, якщо прослідкувати логічний зв`язок, то якби його примусово не бусифікували, від би не здавав ЗСУ для того щоб помститися. Бо більшість читаючи цю історію забуває чомусь про те, що його силою притягли туди, де він здавав позиції, і якби його туди силою не запихували ненавчені воювати в формі, то він би і не здавав нікого, бо мотиву тоді немає в нього.
BigBend
29 травня 2026, 9:53
#
Єдина прийнятна реформа ТЦК — переведення всім складом на бойові посади у званні солдата. Зараз тцкуни ганьблять форму і шеврони, які сміють носити.
The Корупціонер Потужненко
29 травня 2026, 11:08
До речі командири підрозділів бойових вже про це казали, що було б добре тцкунів приводити на фронт, якщо бодай хтось з тих кого тцкуни привели піде в сзч.
HappyInterest
29 травня 2026, 10:23
#
Не треба косметичних реформ тцк.
Три года колонии получил сантехник-экстремист Петрович за выкрики: «Система прогнила! Менять надо всю систему!»
The Корупціонер Потужненко
29 травня 2026, 11:08
Українська влада здатна лише на корупційні схеми на тендерах та на косметичні реформи, це якби максимум цього режиму.
Alligator22
29 травня 2026, 10:36
#
На п’ятий рік війни, десятий раз реформа і нічого не змінилося за цей час. Ідіть ви лісом, ніхто вже не вірить вам.
The Корупціонер Потужненко
29 травня 2026, 11:06
Зато відкриємо чергове міністерство людського капіталу, всі ж мріють бути не людиною, а чиїмось капіталом і ресурсом. А ще казали про перейменування тцк на щось там, ну це планувалося як реформа, але ясно що буде банальне перейменування, як колись по суті тупо перейменували адміністрацію президента на офіс президента, а по факту нічого не змінилося.
