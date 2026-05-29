Міністерство оборони найближчим часом представить оновлену реформу системи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК). Про це заявив народний депутат Олександр Федієнко в ефірі «Вечір.LIVE».
Міноборони незабаром представить оновлену реформу ТЦК — депутат
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
За словами депутата, про підготовку змін стало відомо під час зустрічі з міністром оборони Михайлом Федоровим.
Водночас Федієнко наголосив, що будь-яка реформа мобілізаційної системи має враховувати умови воєнного часу та не створювати ризиків для обороноздатності країни.
Також депутат прокоментував тезу про необхідність підвищення ефективності використання особового складу ЗСУ.
«Людей в Збройних Силах достатньо, їх треба почати ефективно використовувати», — навів він слова Федорова, додавши, що підтримує цю позицію.
Читайте також: 90% справ ТЦК проти водіїв-ухилянтів зупиняється ще до розгляду по суті
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що військовозобов'язані, призовники та резервісти відтепер можуть спланувати візит до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) через мобільний застосунок «Резерв+».
Коментарі - 10
Можна скільки завгодно придумувати механізмів, законів, норм, але проблема виключно в силовій бусифікації, коли людям смішно від слів про те що людей не вистачає, і тому десять відгодованих биків в формі пакують одного цивільного.
Бо коли цивільних мужичків багато поруч, то тцкуни і поліцаї стараються втікати піджавши хвости, бо і голову проламати їм можуть.
Щодо роти найманців — в них була б мотивація і професіоналізм кращі, ніж в двох мільйонів сзч з від`ємною мотивацією, особливо згадується епізод, коли бусифікували українця, а він здавав позиції ЗСУ після бусифікації з мотивів помсти, загинули люди, і в нього потім журналістка у в`язниці питає:-Для чого ви це робили?,-на що він абсолютно логічно відповідає:-А для чого ви мене на фронт відправили? Я не хочу воювати, ви мене туди силою притягнули, на що ви розраховували? що я буду вас захищати за те як ви зі мною вчинили? випустіть мене і я до росії поїду, а звідти можу поїхати куди завгодно, в будь-яку країну. І це якби абсолютно не виправдовує його вчинок, але сам факт, якщо прослідкувати логічний зв`язок, то якби його примусово не бусифікували, від би не здавав ЗСУ для того щоб помститися. Бо більшість читаючи цю історію забуває чомусь про те, що його силою притягли туди, де він здавав позиції, і якби його туди силою не запихували ненавчені воювати в формі, то він би і не здавав нікого, бо мотиву тоді немає в нього.
Три года колонии получил сантехник-экстремист Петрович за выкрики: «Система прогнила! Менять надо всю систему!»