Міноборони незабаром представить оновлену реформу ТЦК — депутат

Міністерство оборони найближчим часом представить оновлену реформу системи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК). Про це заявив народний депутат Олександр Федієнко в ефірі «Вечір.LIVE».

За словами депутата, про підготовку змін стало відомо під час зустрічі з міністром оборони Михайлом Федоровим.

Водночас Федієнко наголосив, що будь-яка реформа мобілізаційної системи має враховувати умови воєнного часу та не створювати ризиків для обороноздатності країни.

Також депутат прокоментував тезу про необхідність підвищення ефективності використання особового складу ЗСУ.

«Людей в Збройних Силах достатньо, їх треба почати ефективно використовувати», — навів він слова Федорова, додавши, що підтримує цю позицію.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що військовозобов'язані, призовники та резервісти відтепер можуть спланувати візит до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) через мобільний застосунок «Резерв+».