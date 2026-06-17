Колишній топменеджер китайської державної компанії отримав смертний вирок за хабарі

Суд у китайській провінції Цзянсу засудив до смертної кари з дворічною відстрочкою Юань Гуанюя, колишнього заступника генерального директора China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), найбільшого виробника шельфової нафти і газу в Китаї. Йому інкримінують отримання хабарів на суму понад 152 млн юанів ($22,5 млн). Про це повідомляє China Daily

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За матеріалами справи, з 2001 до 2022 року Юань використовував свої посади в CNOOC для лобіювання інтересів конкретних осіб і організацій у питаннях укладання контрактів та кадрових переміщень і отримував за це винагороду.

Суд кваліфікував його дії як хабарництво і визнав розмір хабарів «особливо великим», а шкоду державним і суспільним інтересам — «надзвичайно значною». Окрім смертного вироку з відстрочкою, Юань довічно позбавлений політичних прав, а все його майно конфісковано на користь держави.

Пом'якшувальними обставинами суд визнав те, що Юань визнав провину, добровільно розповів слідству про частину епізодів, яких ще не було встановлено, і повернув незаконно отримані кошти.

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Що означає «смертна кара з відстрочкою»

У китайській правовій системі такий вирок на практиці завжди означає довічне ув'язнення. Якщо засуджений не вчинить нового злочину протягом дворічного випробувального терміну, страту автоматично замінюють на довічне позбавлення волі.

За сумлінну поведінку термін може бути додатково скорочений, але коли справа стосується корупційних статей, пом'якшення майже ніколи не видбувається.

Хто такий Юань Гуанюй

67-річний уродженець Тяньцзіня пропрацював у нафтовій галузі кілька десятиліть. У серпні 2016 року він обійняв посаду заступника генерального директора CNOOC, у 2019-му вийшов на пенсію. У березні 2025 року щодо нього розпочалося дисциплінарне розслідування, у липні того ж року його виключили з Комуністичної партії Китаю. Наприкінці 2025 року справу передали до суду.

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