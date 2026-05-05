Сенс Банк прокоментував ситуацію щодо так званих «плівок Міндіча», зазначивши, що це може створювати репутаційні ризики і потенційно впливати на процес майбутньої приватизації. Водночас у банку підкреслюють, що установа працює стабільно і не фіксує відтоку клієнтів.
Сенс Банк прокоментував ситуацію навколо «плівок Міндіча» та можливі ризики для приватизації
Коментар банк надав у відповіді на запит агентства «Інтерфакс-Україна».
«Будь-яка інформація в медіа, незалежно від рівня її достовірності, може створювати репутаційні ризики для системно важливого державного банку, що потенційно може впливати на умови його майбутньої приватизації», — зазначили в Сенс Банку на запит агентства «Інтерфакс-Україна».
Раніше тимчасова слідча комісія Верховної Рада направила звернення на прем'єр-міністра України, голову Національного банку України та міністра фінансів про можливий сторонній вплив на діяльність органів управління банку. ТСК просить у межах компетенції перевірити викладені обставини, відсторонити на час перевірки та розслідування НАБУ голову наглядової ради Сенс Банку Миколу Гладишенка і голову правління Олексія Ступака, а за підсумками перевірки розглянути можливість їхнього звільнення.
У Сенс Банку повідомили, що стежать за розвитком ситуації та готові взаємодіяти з уповноваженими органами у разі отримання офіційних запитів.
Водночас у фінустанові наголосили, що з огляду на підготовку банку до приватизації, важливо зберегти стабільну операційну діяльність, прозоре корпоративне управління та дотримання процедур.
Наразі відомо, що Міністерство фінансів України вже розпочало процедуру відбору радника з приватизації. Як йдеться у коментарі для «Інтерфакс-Україна», керівництво Сенс Банку вже здійснює необхідні дії для підготовки до продажу.
Коментуючи можливість відсторонення голови наглядової ради Миколи Гладишенка, у фінустанові зазначили, що відповідні рішення щодо членів наглядових рад державних банків належать до повноважень Кабінету міністрів України.
Стосовно Олексія Ступака у фінустанові повідомили, що в матеріалах, опублікованих у медіа минулого тижня, голова правління банку не згадується. Також в Сенс Банку зазначили, що питання щодо складу керівних органів вирішуються виключно в межах процедур, передбачених законодавством України та принципами корпоративного управління.
У банку також наголосили, що в ньому діє колегіальна система ухвалення рішень, зокрема через профільні комітети, що забезпечує незалежність і прозорість процесів.
«Ми посилили внутрішній контроль та запровадили відповідні процедури, зокрема активізували роботу антикризової команди, щоб ця ситуація жодним чином не впливала на клієнтів», — повідомила пресслужба фінустанови.
Як стверджують у банку, «всі сервіси, продукти та канали обслуговування клієнтів доступні у звичайному режимі, а відток клієнтів у зв’язку з цією ситуацією наразі не фіксується».
Коментарі - 4
і відбувалися незаконні операції з азартними іграми.
Це заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової
та митної політики Данило Гетьманцев на засіданні ТСК у справі «Мідас».
За словами Гетьманцева, це відбувалося за мовчазної згоди НБУ, який
за результатами перевірки Сенс Банку за 2025 рік не вжив жодних заходів.
Пан Гетьманцев зазначив, що фінансовий моніторинг Сенс Банку
«системно сприяв цій діяльності», а Нацбанк наче «системно закривав очі на це».
На сьогодні вже є кримінальні провадження, порушені
Офісом генпрокурора, і були проведені обшуки в Сенс Банку.
https://bit.ly/4tc5aK1
виявив фальсифікацію звітності та «паралельну» бухгалтерію.
За словами заступника голови НБУ Дмитра Олійника, з 2012 року тоді ще
Альфа-Банк кредитував пов’язаних осіб і проводив операції поза балансом.
Проблеми виявили лише у 2023 році після націоналізації Сенс Банку,
тоді ж сформували додаткові резерви і зафіксували від'ємний капітал.
Матеріали про порушення НБУ передав правоохоронцям у березні 2025 року.
Відповідь Мінфіну: «Сенс Банк» дивідендів не платив і перший раз
заплатить у 2028-му році, за 2027-ий. Так як в програмі докапіталізації.
то Держава ніколи не отримає ніяких дивідендів від «Сенс Банку».