Сенс Банк прокоментував ситуацію навколо «плівок Міндіча» та можливі ризики для приватизації

Сенс Банк прокоментував ситуацію щодо так званих «плівок Міндіча», зазначивши, що це може створювати репутаційні ризики і потенційно впливати на процес майбутньої приватизації. Водночас у банку підкреслюють, що установа працює стабільно і не фіксує відтоку клієнтів.

Коментар банк надав у відповіді на запит агентства «Інтерфакс-Україна».

«Будь-яка інформація в медіа, незалежно від рівня її достовірності, може створювати репутаційні ризики для системно важливого державного банку, що потенційно може впливати на умови його майбутньої приватизації», — зазначили в Сенс Банку на запит агентства «Інтерфакс-Україна».

Раніше тимчасова слідча комісія Верховної Рада направила звернення на прем'єр-міністра України, голову Національного банку України та міністра фінансів про можливий сторонній вплив на діяльність органів управління банку. ТСК просить у межах компетенції перевірити викладені обставини, відсторонити на час перевірки та розслідування НАБУ голову наглядової ради Сенс Банку Миколу Гладишенка і голову правління Олексія Ступака, а за підсумками перевірки розглянути можливість їхнього звільнення.

У Сенс Банку повідомили, що стежать за розвитком ситуації та готові взаємодіяти з уповноваженими органами у разі отримання офіційних запитів.

Водночас у фінустанові наголосили, що з огляду на підготовку банку до приватизації, важливо зберегти стабільну операційну діяльність, прозоре корпоративне управління та дотримання процедур.

Наразі відомо, що Міністерство фінансів України вже розпочало процедуру відбору радника з приватизації. Як йдеться у коментарі для «Інтерфакс-Україна», керівництво Сенс Банку вже здійснює необхідні дії для підготовки до продажу.

Коментуючи можливість відсторонення голови наглядової ради Миколи Гладишенка, у фінустанові зазначили, що відповідні рішення щодо членів наглядових рад державних банків належать до повноважень Кабінету міністрів України.

Стосовно Олексія Ступака у фінустанові повідомили, що в матеріалах, опублікованих у медіа минулого тижня, голова правління банку не згадується. Також в Сенс Банку зазначили, що питання щодо складу керівних органів вирішуються виключно в межах процедур, передбачених законодавством України та принципами корпоративного управління.

У банку також наголосили, що в ньому діє колегіальна система ухвалення рішень, зокрема через профільні комітети, що забезпечує незалежність і прозорість процесів.

«Ми посилили внутрішній контроль та запровадили відповідні процедури, зокрема активізували роботу антикризової команди, щоб ця ситуація жодним чином не впливала на клієнтів», — повідомила пресслужба фінустанови.

Як стверджують у банку, «всі сервіси, продукти та канали обслуговування клієнтів доступні у звичайному режимі, а відток клієнтів у зв’язку з цією ситуацією наразі не фіксується».