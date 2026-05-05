Сенс Банк прокоментував ситуацію навколо «плівок Міндіча» та можливі ризики для приватизації

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
5 травня 2026, 16:45

Сенс Банк прокоментував ситуацію навколо «плівок Міндіча» та можливі ризики для приватизації

Сенс Банк прокоментував ситуацію щодо так званих «плівок Міндіча», зазначивши, що це може створювати репутаційні ризики і потенційно впливати на процес майбутньої приватизації. Водночас у банку підкреслюють, що установа працює стабільно і не фіксує відтоку клієнтів.

Коментар банк надав у відповіді на запит агентства «Інтерфакс-Україна».

«Будь-яка інформація в медіа, незалежно від рівня її достовірності, може створювати репутаційні ризики для системно важливого державного банку, що потенційно може впливати на умови його майбутньої приватизації», — зазначили в Сенс Банку на запит агентства «Інтерфакс-Україна».

Раніше тимчасова слідча комісія Верховної Рада направила звернення на прем'єр-міністра України, голову Національного банку України та міністра фінансів про можливий сторонній вплив на діяльність органів управління банку. ТСК просить у межах компетенції перевірити викладені обставини, відсторонити на час перевірки та розслідування НАБУ голову наглядової ради Сенс Банку Миколу Гладишенка і голову правління Олексія Ступака, а за підсумками перевірки розглянути можливість їхнього звільнення.

У Сенс Банку повідомили, що стежать за розвитком ситуації та готові взаємодіяти з уповноваженими органами у разі отримання офіційних запитів.

Водночас у фінустанові наголосили, що з огляду на підготовку банку до приватизації, важливо зберегти стабільну операційну діяльність, прозоре корпоративне управління та дотримання процедур.

Наразі відомо, що Міністерство фінансів України вже розпочало процедуру відбору радника з приватизації. Як йдеться у коментарі для «Інтерфакс-Україна», керівництво Сенс Банку вже здійснює необхідні дії для підготовки до продажу.

Коментуючи можливість відсторонення голови наглядової ради Миколи Гладишенка, у фінустанові зазначили, що відповідні рішення щодо членів наглядових рад державних банків належать до повноважень Кабінету міністрів України.

Стосовно Олексія Ступака у фінустанові повідомили, що в матеріалах, опублікованих у медіа минулого тижня, голова правління банку не згадується. Також в Сенс Банку зазначили, що питання щодо складу керівних органів вирішуються виключно в межах процедур, передбачених законодавством України та принципами корпоративного управління.

У банку також наголосили, що в ньому діє колегіальна система ухвалення рішень, зокрема через профільні комітети, що забезпечує незалежність і прозорість процесів.

«Ми посилили внутрішній контроль та запровадили відповідні процедури, зокрема активізували роботу антикризової команди, щоб ця ситуація жодним чином не впливала на клієнтів», — повідомила пресслужба фінустанови.

Як стверджують у банку, «всі сервіси, продукти та канали обслуговування клієнтів доступні у звичайному режимі, а відток клієнтів у зв’язку з цією ситуацією наразі не фіксується».

Джерело: Сенс Банк
Коментувати

Коментарі - 4

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
5 травня 2026, 17:12
#
Гетманцев: у Сенс Банку існувала організована злочинна група
і відбувалися незаконні операції з азартними іграми.

Це заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової
та митної політики Данило Гетьманцев на засіданні ТСК у справі «Мідас».
За словами Гетьманцева, це відбувалося за мовчазної згоди НБУ, який
за результатами перевірки Сенс Банку за 2025 рік не вжив жодних заходів.
Пан Гетьманцев зазначив, що фінансовий моніторинг Сенс Банку
«системно сприяв цій діяльності», а Нацбанк наче «системно закривав очі на це».

На сьогодні вже є кримінальні провадження, порушені
Офісом генпрокурора, і були проведені обшуки в Сенс Банку.

https://bit.ly/4tc5aK1
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
5 травня 2026, 17:19
#
Національний банк заявив, що після націоналізації Сенс Банку
виявив фальсифікацію звітності та «паралельну» бухгалтерію.

За словами заступника голови НБУ Дмитра Олійника, з 2012 року тоді ще
Альфа-Банк кредитував пов’язаних осіб і проводив операції поза балансом.

Проблеми виявили лише у 2023 році після націоналізації Сенс Банку,
тоді ж сформували додаткові резерви і зафіксували від'ємний капітал.

Матеріали про порушення НБУ передав правоохоронцям у березні 2025 року.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
5 травня 2026, 17:25
#
Анастасія Радіна (ТСК): Який прибуток Державі приніс державний «Сенс Банк»?

Відповідь Мінфіну: «Сенс Банк» дивідендів не платив і перший раз
заплатить у 2028-му році, за 2027-ий. Так як в програмі докапіталізації.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
5 травня 2026, 17:30
#
Якщо «Сенс Банк» приватизують до кінця 2026 року, бо дуже хочуть здихатись,
то Держава ніколи не отримає ніяких дивідендів від «Сенс Банку».
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 8 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами