28 травня 2026, 9:26

Де в Україні найбільше корупції: названо найуразливіші сфери

Найбільш ураженими корупцією залишаються сфери, пов’язані з верховенством права та управлінням державними ресурсами. Водночас у соціальних галузях — охороні здоров’я та освіті — рівень корупції поступово знижується. Про це повідомив заступник голови Національного агентства з питань запобігання та протидії корупції Дмитро Калмиков, передає Укрінформ.

Де найбільше корупції

«Є деякі сфери державного управління, які набрали найбільші бали з точки зору враженості корупцією. По-перше, це група сфер, які забезпечують так зване верховенство права. Це все, що стосується судоустрою, статусу суддів, діяльності прокуратури, правоохоронних органів і адвокатури», — зазначив він.

Далі йдуть групи, пов'язані з основним накопиченням публічних фінансів, а також великі сфери, в яких відбувається розподілення цих основних фінансів: будівництво, відновлення, енергетика, оборона, публічні закупівлі.

До числа тих, які доволі сильно вражені корупцією, потрапили три сфери, пов'язані з використанням обмеженого спільного ресурсу, надрокористування, земельна сфера, аграрна сфера.

Також до переліку увійшла сфера державного регулювання, «і тут величезний потенціал антикорупційний з точки зору оптимізації регулювання».

«До переліку увійшли дві так звані соціальні сфери — охорона здоров’я та освіта і наука. Однак не тому, що вони є надзвичайно враженими корупцією: рівень корупції у цих сферах щороку стрімко знижується. Водночас через високу частоту взаємодії загальна кількість корупційних випадків тут усе ще залишається доволі значною», — зазначив заступник голови НАЗК.

За його словами, відповідно до середньостатистичних даних, кожна друга людина впродовж року звертається по відповідні послуги, а в одному з десяти випадків стикається з неформальними практиками, зокрема корупційними.

Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Коментарі - 5

Skeptik777
28 травня 2026, 9:31
Найбільше корупції в лікарні, там 100 корумпованості. Хіба прибиральниці не корумповані. Суди і фінансові потоки також не виняток.
vPrirech
28 травня 2026, 10:12
Якби новина називалася «Где в Украине МЕНЬШЕ всего коррупции:» — то мабуть була би пуста сторінка)))
roman731
28 травня 2026, 10:14
> Далее следуют группы, связанные с основным накоплением публичных финансов, а также крупные сферы, в которых происходит распределение этих основных финансов: строительство, восстановление, энергетика, оборона, публичные закупки.

Лузеры, из-за вальяжной работы и тут не смогли рейтинг возглавить.
Serhiozzi
28 травня 2026, 11:31
Водночас у соціальних галузях — охороні здоров’я та освіті — рівень корупції поступово знижується))))))
ВЛК щиро, щиро дякують за довіру та визнання.
IrishRepublican
28 травня 2026, 11:43
Дуже смішно, бали якісь, оціночки, краще б пошукали, де її нема
…і не знайшли б =)
