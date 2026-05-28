Де в Україні найбільше корупції: названо найуразливіші сфери

Найбільш ураженими корупцією залишаються сфери, пов’язані з верховенством права та управлінням державними ресурсами. Водночас у соціальних галузях — охороні здоров’я та освіті — рівень корупції поступово знижується. Про це повідомив заступник голови Національного агентства з питань запобігання та протидії корупції Дмитро Калмиков, передає Укрінформ.

Де найбільше корупції

«Є деякі сфери державного управління, які набрали найбільші бали з точки зору враженості корупцією. По-перше, це група сфер, які забезпечують так зване верховенство права. Це все, що стосується судоустрою, статусу суддів, діяльності прокуратури, правоохоронних органів і адвокатури», — зазначив він.

Далі йдуть групи, пов'язані з основним накопиченням публічних фінансів, а також великі сфери, в яких відбувається розподілення цих основних фінансів: будівництво, відновлення, енергетика, оборона, публічні закупівлі.

До числа тих, які доволі сильно вражені корупцією, потрапили три сфери, пов'язані з використанням обмеженого спільного ресурсу, надрокористування, земельна сфера, аграрна сфера.

Також до переліку увійшла сфера державного регулювання, «і тут величезний потенціал антикорупційний з точки зору оптимізації регулювання».

«До переліку увійшли дві так звані соціальні сфери — охорона здоров’я та освіта і наука. Однак не тому, що вони є надзвичайно враженими корупцією: рівень корупції у цих сферах щороку стрімко знижується. Водночас через високу частоту взаємодії загальна кількість корупційних випадків тут усе ще залишається доволі значною», — зазначив заступник голови НАЗК.

За його словами, відповідно до середньостатистичних даних, кожна друга людина впродовж року звертається по відповідні послуги, а в одному з десяти випадків стикається з неформальними практиками, зокрема корупційними.