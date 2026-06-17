На валютний ринок цього тижня впливатимуть одразу дві ключові події: рішення ФРС США щодо процентної ставки та розвиток ситуації навколо можливого врегулювання конфлікту між США та Іраном.
17 червня 2026, 14:59
Випробування для долара: головні ризики тижня та цифри в обмінниках (відео)
Саме вони визначатимуть рух долара, євро, цін на нафту та золото.
- Чи змінить Федрезерв свою політику?
- Як відреагує ринок на події на Близькому Сході?
- Наскільки вистачить ресурсів НБУ для підтримки гривні?
- І які курси долара та євро можуть побачити українці вже найближчими днями?
Відповіді — у новому прогнозі.
Джерело: Мінфін
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