Ripple отримала ліцензію в Люксембурзі, у Bernstein прогнозують зростання біткоїна до $150 000: що нового

Ripple отримала ліцензію в Люксембурзі та відкрила ринок ЄС за правилами MiCA

Криптокомпанія Ripple отримала статус постачальника послуг із криптоактивів (CASP) від Комісії з нагляду за фінансовим сектором Люксембургу (CSSF). Про це повідомила пресслужба компанії. Отримання повноцінної ліцензії стало логічним завершенням процесу після того, як у червні 2026 року регулятор видав Ripple попереднє схвалення.

Новий регуляторний статус підтверджує, що діяльність Ripple повністю відповідає європейському регламенту MiCA. Завдяки цьому компанія отримала право масштабувати свій ліцензований наскрізний продукт для криптоплатежів на всі 30 країн Європейської економічної зони (ЄЕЗ). Тепер скористатися цим рішенням зможуть корпорації, фінтех-підприємства та фінансові інституції по всій Європі.

У Ripple наголошують, що наявність ліцензії CASP у поєднанні з раніше отриманою ліцензією установи електронних грошей (EMI) в ЄС робить компанію однією з небагатьох криптофірм, які мають повну авторизацію за стандартами MiCA. Наразі глобальний портфель Ripple налічує вже понад 75 ліцензій від фінансових регуляторів у різних юрисдикціях світу.

Strategy закрила позиції в біткоїнах на $216 млн ради виплати дивідендів

У період з 29 червня до 5 липня 2026 року компанія Strategy реалізувала 3 588 BTC, отримавши за них $216 млн.

Ліквідація криптовалютних активів проходила у два етапи:

Перша хвиля (29−30 червня): продано 1 363 BTC на суму $80,8 млн (середня ціна — $59 256 за монету).

Друга хвиля (1−5 липня): реалізовано 2 225 BTC на суму $135,2 млн (середня ціна — $60 773 за монету).

Середня ціна продажу першої криптовалюти за весь зазначений період становила близько $60 200 за BTC.

У Strategy пояснили, що залучений капітал спрямують на розрахунки з власниками привілейованих акцій (виплату дивідендів), а також на часткове поповнення фіатного резерву компанії.

Наразі компанія додатково утримує доларовий резерв обсягом $2,55 млрд, призначений для обслуговування боргових зобов'язань та виплат за привілейованими акціями.

Попри проведену операцію, Strategy зберігає статус найбільшого корпоративного власника біткоїна у світі.

Станом на 5 липня 2026 року на балансі компанії зосереджено 843 775 BTC. Сукупні інвестиції в цей портфель становлять $63,69 млрд, а середня вартість купівлі однієї монети для Strategy наразі дорівнює $75 476.

Bernstein тримає орієнтир: біткоїну прогнозують $150 000 на кінець 2026 року

Аналітики інвестиційної компанії Bernstein підтвердили свій «амбітний» цільовий прогноз, згідно з яким курс біткоїна має сягнути $150 000 наприкінці 2026 року. Про це повідомляє The Block із посиланням на свіжий звіт компанії.

Експерти зазначають, що в межах поточного ведмежого тренду перша криптовалюта втратила близько 54% від свого пікового значення, зафіксованого у жовтні 2025 року. Проте такий спад аналітики вважають ознакою зрілості індустрії — поточна корекція є значно м'якшою за історичні аналоги.

Водночас у Bernstein попереджають: говорити про повний вихід із фази спаду зарано, адже падіння триває лише три квартали, тоді як класичні криптозими зазвичай тривали від 12 до 15 місяців.

Попри певний песимізм на ринку, реальний рух капіталу виглядає краще, ніж настрої інвесторів:

Сукупний приплив коштів від корпоративних казначейств та ETF у 2026 році склав $10 млрд (проти $60 млрд у 2025-му).

Спотові біткоїн-ETF зафіксували чистий відтік на рівні $5,5 млрд (при загальній базі активів у $74 млрд).

Головним драйвером ринку, що забезпечив підсумковий позитивний баланс капіталу, стали корпоративні покупці — насамперед компанія Strategy.

Аналітики підкреслюють: в умовах, коли вся ліквідність глобального ринку перетягнута в акції ШІ-гігантів, той факт, що біткоїн закриває рік із чистим плюсом по припливу коштів, є позитивним сигналом.

Чому Strategy не стане джерелом тиску на ринок

Протягом 2026 року Strategy придбала близько 175 000 BTC на суму $14 млрд. У Bernstein запевняють, що ризики вимушеного розпродажу з боку цього гіганта є мінімальними:

Боргові зобов’язання компанії становлять лише 13% від вартості її криптозабезпечення.

Наступне велике погашення боргу (близько $1 млрд) відбудеться не раніше III кварталу 2028 року.

Компанія має запас ліквідності на понад 17 місяців для виплат відсотків та дивідендів. Навіть якщо Strategy скористається своїм правом продати BTC на $1,25 млрд для операційних потреб, це не похитне ринок, і компанія все одно залишатиметься чистим покупцем.

Міграція майнерів та регуляторні зміни

Активна акумуляція монет компанією Strategy компенсувала масштабні розпродажі з боку американських майнерів, які масово трансформують свої потужності під дата-центри для штучного інтелекту.

У Bernstein прогнозують, що публічні майнери зі США можуть повністю згорнути видобуток біткоїна, а їхню частку в глобальному хешрейті поглинуть оператори з Латинської Америки, Центральної та Південно-Східної Азії.

DeFi-платформу Summer.fi зламали на $6 млн

Децентралізований фінансовий протокол Summer.fi став жертвою хакерської атаки. Факт експлойту підтвердили провідні фірми з кібербезпеки PeckShieldAlert, Blockaid та CertiK. За попередніми підрахунками, зловмиснику вдалося вивести з системи близько $6 млн у стейблкоїнах DAI.

За оцінкою засновника компанії Phylax Systems Одіссеаса Ламтзидіса, інцидент не пов'язаний із компрометацією приватних ключів чи адміністративного доступу. Хакер виявив та експлуатував уразливість у внутрішній логіці обліку балансів протоколу.

Схема кібератаки виглядала так:

Залучення капіталу: зловмисник оформив миттєву (флеш) позику на загальну суму $65,4 млн (65,419 млн USDC та 1 млн USDT).

Маніпуляція пулами: використовуючи позичені кошти, хакер провів серію швидких операцій із депозитами, виведенням та погашенням активів через відкриті смарт-контракти компонентів Lazy Summer та VaultV2.

Штучний арбітраж: через некоректний підрахунок ліквідності всередині однієї транзакції, атакуючий зміг випустити та погасити токени LVUSDC за аномально вигідним для себе курсом.

Після автоматичного повернення тіла флешпозики, у розпорядженні смарт-контракту хакера залишився чистий надлишок у USDC. Зловмисник оперативно конвертував цей прибуток через децентралізовану біржу Curve, вивівши 6 млн DAI на власну криптоадресу.

Як зазначають аналітики CertiK, точну логіку дій експлойтера наразі з'ясувати важко, оскільки розгорнутий ним шкідливий контракт є неверифікованим у блокчейн-навігаторах. Команда Summer.fi працює над детальним розбором інциденту.