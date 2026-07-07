До закриття міжбанку у вівторок, 7 липня, курс долара знизився на 15 копійок у купівлі та на 16 копійок у продажу, євро подешевшало на 13 копійок у купівлі та на 15 копійок у продажу.
7 липня 2026, 17:45
Курс валют на закритті міжбанку: долар та євро подешевшали
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Відкриття 7 липня
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Закриття 7 липня
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Зміни
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44,53/44,58
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44,38/44,42
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15/16
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50,90/50,94
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50,77/50,79
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13/15
Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,08−44,58 грн. Євро купують за 50,65 грн, а продають за 51,28 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,60−44,61, євро — 51,05−51,22 грн.
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Джерело: Мінфін
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