Курс валют 7 липня: євро в обмінниках подорожчало на 6 копійок

У вівторок, 7 липня, на готівковому ринку середній курс долара знизився на 1 копійку у купівлі та на 3 копійки у продажу. Євро подешевшало на 3 копійки у купівлі та на 5 копійок у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінних пунктах зріс на 2 копійки у купівлі, а у продажу не змінився. Євро подорожчало на 2 копійки у купівлі та на 6 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,34−44,83 грн. Євро купують за 50,69 грн, а продають за 51,31 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,70−44,75, євро — 51,15−51,31 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 44,53−44,58 грн/$. Торги євро проходять на рівні 50,90−50,94 грн/євро.

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