Стратегічний біткоїн-резерв Трампа забуксував: міністерства змагаються за контроль

План адміністрації президента США Дональда Трампа щодо створення Стратегічного біткоїн-резерву опинився під загрозою через суперечку між двома урядовими відомствами. Обидва міністерства змагаються за право керувати резервом, паралельно намагаючись з'ясувати, хто взагалі має на це законні повноваження. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на свої джерела.

Минулого року Трамп розпорядився створити Стратегічний біткоїн-резерв у межах своєї передвиборчої обіцянки перетворити Америку на «криптостолицю світу». Початковий план передбачав, що фонд розміститься всередині Міністерства фінансів США, а наповнюватимуть його за рахунок конфіскованих різними федеральними структурами цифрових активів, а також, можливо, шляхом нових закупівель.

Пошук компромісу

Проте, за словами джерел, знайомих із ситуацією, виникли серйозні сумніви щодо того, чи має Мінфін юридичне право управляти такими криптовалютними запасами.

Зараз кілька урядових структур спільно розробляють план, який дозволив би легалізувати Стратегічний біткоїн-резерв. Одним із варіантів є його передача під крило Міністерства торгівлі США. Головне ж питання, яке досі залишається відкритим — чи можна взагалі зберігати біткоїни безстроково, як того вимагає указ президента, зважаючи на високу волатильність криптовалюти.

«Президент Трамп ішов на вибори з баченням закріпити за Америкою статус глобальної столиці криптовалют та інших передових технологій. Щоб втілити це в життя, адміністрація продовжує шукати оптимальну структуру для Стратегічного біткоїн-резерву та Національного фонду цифрових активів США», — зазначила у понеділок речниця Білого дому Ліз Г'юстон.

У Міністерстві юстиції США підтвердили, що їхнє Управління правового консультування «тісно співпрацює як із Міністерством фінансів, так і з Міністерством торгівлі, щоб знайти законні шляхи для реалізації політики президента щодо створення стратегічного крипторезерву».

Речники Мінфіну та Мінторгу наразі утрималися від коментарів. Нагадаємо, що Трамп доручив цим двом відомствам спільно розробити стратегію купівлі додаткових біткоїнів у спосіб, який не створював би навантаження на державний бюджет.

Внутрішня конкуренція та юридичні лабіринти вже гальмують ініціативу, яка мала стати одним із головних стовпів прокриптовалютної політики Трампа.

Криптоактиви США

За даними аналітичної компанії Arkham Intelligence, уряд США і так є одним із найбільших власників біткоїнів у світі — сукупна вартість його криптоактивів за поточними цінами перевищує $20 млрд. У жовтні перша криптовалюта оновила історичний максимум, проте з того часу встигла втратити майже 50% вартості.

У Білому домі зазначають, що через передчасні продажі конфіскованих біткоїнів американські платники податків за ці роки втратили близько $17 млрд. На думку адміністрації, об'єднання всіх конфіскатів в один постійний резерв дало б країні серйозну стратегічну перевагу.

«Я налаштований дуже позитивно та відкрито до криптовалютних компаній і всього, що пов'язано з цією новою перспективною індустрією. Наша країна має бути лідером у цій сфері», — заявляв Трамп у роз'ясненнях до свого березневого указу 2025 року.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у січні 2026 року під час щорічного Всесвітнього економічного форуму в Давосі (Швейцарія) міністр фінансів США Скотт Бессент знову наголосив на рішучості адміністрації президента Дональда Трампа перетворити Сполучені Штати на світового лідера в галузі криптовалютних інновацій та підтвердив наміри щодо створення стратегічного біткоїн-резерву.