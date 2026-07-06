До закриття міжбанку в понеділок, 6 липня, курс долара додав 2 копійки у купівлі та 3 копійки у продажу, євро подешевшало на 12 копійок у купівлі та на 11 копійок у продажу.
6 липня 2026, 17:31
Курс валют на закритті міжбанку: долар зріс, євро втратив позиції
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Відкриття 6 липня
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Закриття 6 липня
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Зміни
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44,51/44,55
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44,53/44,58
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2/3
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50,93/50,96
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50,81/50,85
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12/11
Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,35−44,86 грн. Євро купують за 50,72 грн, а продають за 51,36 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,68−44,75, євро — 51,13−51,25 грн.
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Джерело: Мінфін
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