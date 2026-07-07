Долар подешевшав, євро подорожчало: офіційний курс НБУ на 8 липня

Національний банк України встановив на 8 липня 2026 року офіційний курс гривні на рівні 44,5098 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 6 копійок.

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На середу НБУ встановив курс долара на рівні 44,50 грн, що на 6 копійок менше, ніж у вівторок (44,56 грн).

Історичний максимум долара: 44,97 грн (11.06.​​​​​​26).

Водночас курс євро на середу встановлений на позначці — 50,88 грн, що на 2 копійки більше, ніж у вівторок (50,86 грн).

Історичний максимум євро: 52,03 грн (16.06.​​​​​​26).

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