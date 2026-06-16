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16 червня 2026, 19:40

Абоненти «Київстару» отримають детальні карти та швидкі мессенджери від Starlink

Українські абоненти «Київстару» отримали можливість користуватися месенджерами та картографічними сервісами через супутникову мережу Starlink навіть там, де повністю відсутній наземний зв'язок. Про запуск режиму Light Data в межах проєкту Starlink Direct to Cell повідомляє видання dev.ua.

Українські абоненти «Київстару» отримали можливість користуватися месенджерами та картографічними сервісами через супутникову мережу Starlink навіть там, де повністю відсутній наземний зв'язок.

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Новий етап розвитку супутникового зв'язку

Компанія офіційно оголосила про розширення функціонала супутникового проєкту, який раніше обмежувався лише передачею коротких текстових повідомлень.

За попередні місяці українці вже надіслали понад 10 мільйонів SMS через космос, причому більша частина цього трафіку припала на періоди масштабних блекаутів. Тепер, завдяки запуску режиму Light Data, абоненти можуть вийти на новий рівень взаємодії з мережею, отримавши доступ до повноцінного обміну даними.

Технологія Direct to Cell дозволяє супутникам SpaceX виконувати функцію мобільних базових станцій, які працюють безпосередньо з LTE-смартфонами без потреби у спеціальному обладнанні чи антенах. В Україні цей функціонал доступний у тестовому режимі для користувачів Android-пристроїв.

Наразі спектр можливостей через супутниковий канал охоплює такі сервіси:

  • Обмін текстовими повідомленнями та SMS;

  • Використання Viber та WhatsApp для спілкування;

  • Відправка фото, голосових та відеоповідомлень;

  • Робота з Google Maps для навігації;

  • Передача власної геолокації для рятувальних операцій.

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Безпека в умовах відсутності мобільного покриття

У Міністерстві цифрової трансформації наголошують, що розвиток таких технологій має критичне значення для безпеки країни. Можливість надіслати геолокацію рятувальникам чи короткий сигнал побратимам під час бойових дій часто стає визначальним фактором для збереження життя.

Представники оператора зауважують, що супутниковий сегмент наразі виконує допоміжну функцію. Він покликаний підстрахувати наземні базові станції у критичних ситуаціях, а не повністю замінити звичний мобільний інтернет. Спеціалісти компанії активно працюють над тим, щоб розширити підтримку сервісу для ширшого кола пристроїв, оскільки попит на надійний зв'язок у віддалених зонах чи місцях руйнації інфраструктури залишається стабільно високим.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
16 червня 2026, 20:50
#
Що вже працює через Starlink Direct to Cell
— SMS-повідомлення;
— Viber;
— WhatsApp;
— Google Maps;
— передача фото;
— голосові повідомлення;
— відеоповідомлення;
— передача геолокації;
— навігація в умовах відсутності мобільного покриття.
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