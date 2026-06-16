Україна приводить банки і страховиків до стандартів ЄС: що зміниться до 2028 року

Україна запускає реформу фінансового сектору попри війну. До 2028 року банківське та страхове регулювання має максимально наблизитися до норм Євросоюзу. Про це повідомив голова Національного банку Андрій Пишний у коментарі Reuters .

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Де Україна зараз і куди рухається

Банківське регулювання країни вже відповідає нормам ЄС приблизно на 78%. До повномасштабного вторгнення цей показник становив близько 50% — тобто за чотири роки війни прогрес є відчутним. У страховому секторі рівень відповідності нижчий — близько 55%, але НБУ активно перебудовує ринок, щоб зробити його більш привабливим для іноземних інвесторів.

«Ми маємо масштабну програму європейської інтеграції. Війна й трансформація, яку проходить країна, не мають бути приводом для уповільнення. Навпаки — це час прискорити прогрес», — наголосив Пишний.

Для реалізації реформ НБУ підготував амбітний законодавчий план. Це понад 50 нових законів і правових актів у сфері достатності капіталу, операційної стійкості та фінансової прозорості.

Паралельно регулятор поступово пом'якшує валютні обмеження: жорсткий emergency-режим поступається місцем більш гнучкому ризик-орієнтованому підходу. Вільний рух капіталу є частиною зобов'язань України на шляху до членства в ЄС, і влада також готує законодавство для запуску повноцінного фондового ринку.

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Чому реформа потрібна саме зараз

За оцінками уряду та Світового банку, відновлення України протягом наступного десятиліття коштуватиме майже $588 млрд.

Але міжнародна фінансова допомога поступово буде скорочуватися:

$53 млрд у 2026 році,

$42 млрд у 2027-му;

$22 млрд у 2028-му.

Різницю має заповнити іноземний приватний капітал та надходження від українських податків. Без прозорого та зрозумілого для іноземних інвесторів фінансового сектору залучити ці гроші неможливо — пояснює Пишний

Показово, що банківська система вже довела свою стійкість: попри блекаути, кібератаки та воєнні шоки, вона залишається прибутковою, ліквідною і добре капіталізованою, а частка проблемних кредитів близька до історично низьких рівнів. Тепер завдання — перетворити цю стійкість на інвестиційну привабливість.

Нагадаємо

Цього тижня ЄС відкрив перший із шести кластерів переговорів про вступ України — щодо судової системи, верховенства права та фінансового контролю. Київ сподівається відкрити інші переговорні напрямки вже влітку.