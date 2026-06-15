Євро знову входить до зони підвищеної турбулентності: що буде з валютою цього тижня

Цього тижня буде декілька подій, які дуже серйозно вплинуть на поведінку пари долар/євро у світі та валютний ринок України. Вони також можуть «підірвати» ринок золота і розгойдати глобальний фондовий ринок. Розповім про це докладніше.

Серед знакових світових подій цього тижня я виділив би такі:

Із уже постійних світових новинних «хітів», які будь-якої миті можуть кардинально змінити ситуацію у світовій економіці, залишаються події на Близькому Сході. Світ уже втомився від підвішеної ситуації навколо повного розблокування Ормузької протоки і поступово звикає до життя з високими цінами на енергоносії, які розкручують інфляцію в усьому світі, рецесії, що видніється на горизонті, та проблем на ринку праці.

Засідання ФРС США 17-го червня. Невелике зниження цін на нафту марки BRENT минулого тижня до $89−90 за барель — це не той рівень, на який чекає весь світ після завершення війни на Близькому Сході. Дорогі енергоносії та зростаюча інфляція вже «налякали» ЄЦБ, який минулої п'ятниці, 11 червня, вже підвищив свої ставки на 0,25% річних.

17 червня своє слово щодо цього ж питання скаже ФРС США та її новий голова Кевін Ворш. Поки що ринок ставить на збереження Федрезервом ставок на поточному рівні 3,5 — 3,75% річних. Але річ у тім, що ситуація в економіці вочевидь вимагає політичного рішення: починати посилення монетарної політики, як вимагає класична економічна наука у разі інфляції, що зростає (останні її показники в Штатах вже склали 4,2%), або тимчасово відмовитися від зниження ставок.

На Кевіна Ворша тисне президент США Дональд Трамп і вимагає зниження ставок, щоб пожвавити економіку США. Хоча економічні показники кажуть, що цього не можна робити. Тож перше засідання Федрезерва США під керівництвом нового голови стане тестом на незалежність регулятора.

Щобільше, якщо ситуація не зміниться і ціни на нафту через війну на Близькому Сході залишаться на високих рівнях із усіма наступними наслідками, ФРС доведеться ставки підвищувати, і аналітики очікують на плавне коригування ставок у бік зростання щонайменше 1−2 рази до кінця року — вже з наступного засідання Федрезерва 29 липня.

17 червня під час оголошення рішення ФРС США буде озвучено й економічний прогноз бачення американським регулятором ситуації у світі. І якщо щось піде не так, ралі за парою євро/долар, стрибки ціни золота та повний хаос на фондовому ринку будуть гарантовані. Наприклад, ФРС вирішить розпочати цикл підвищення ставок на 0,25% вже зараз, або Кевін Ворш виявить повну незалежність і, щоб жорстко придушити інфляцію, підвищить відсоткові ставки відразу на 0,5% річних, або ухвалить ще спірніше рішення і знизить їх на 0,25%, як хотів Трамп.

А це означає, що всі стрибки за парою євро/долар перед і під час оголошення рішень ФРС негайно змінюватимуть курс євро в Україні. Таким чином, вже з вівторка 16 червня та до четверга 18 червня, тобто до, під час та відразу після засідання, у перший день після нього волатильність пари євро/долар та євро в Україні будуть гарантовані за будь-якого рішення Федрезерва.

Мій прогноз: ФРС США цього разу не ризикне «підривати» ринки і збереже свої ставки на поточному рівні.

За парою євро/долар на період із 15 до 19 червня я прогнозую коридор у межах від 1,151 до 1,172 долара за євро з поступовим зростанням волатильності вже з 16 червня у розмірі щоденних стрибків пари в межах «плюс-мінус» 0,4−0,8 цента на євро. Для України це означає щоденні коливання міжбанку за євровалютою від 18 до 36 копійок на євро.

Оскільки для українського міжбанку це вже суттєві стрибки котирувань євровалюти, це змусить і готівковий ринок швидко реагувати на подібну поведінку безготівкової валюти як розширенням спредів між купівлею та продажем євро та долара, так і частою зміною цінників обмінників протягом дня, залежно від ситуації на торгах.

Серед внутрішніх новин найважливішим для нашого фінансового ринку стане засідання Правління Нацбанку щодо грошово-кредитної політики 18 червня. На 1 червня офіційна інфляція в Україні в річному вимірі знизилася до 8,2%. Тож НБУ має формальні причини для зниження облікової ставки з діючих зараз 15% річних до 14−14,5% річних.

Але в умовах війни, дорогих енергоносіїв та великої кількості чинників, на які Нацбанк не може впливати суто монетарними інструментами, знижувати облікову ставку зараз точно передчасно.

Тому мій прогноз: НБУ поки що залишить її на тому ж рівні у 15% річних. Але якщо регулятор все ж таки вирішить її змінити або під час пресконференції озвучить якісь нововведення щодо грошово-кредитної політики, ринок негайно відреагує змінами на валютному та ресурсному ринках. Поки що ринок закладає до своїх розрахунків збереження облікової ставки на чинному рівні у 15% річних.

Період бюджетних розрахунків у клієнтів. Цього тижня всі компанії розраховуватимуться із бюджетом за податками та зборами. До війни це завжди було позитивним періодом для гривні. Експортери активно продавали валютний виторг, щоб розрахуватися з бюджетом, а в імпортерів вільної гривні ставало менше, оскільки вони теж платили податки, і це знижувало їхні можливості щодо купівлі валюти.

Нині ситуація дещо змінилася, і ця залежність уже не є настільки характерною. Але однаково період бюджетних проплат у клієнтів — комфортніший час для нацвалюти на валютному міжбанку.

Поведінка населення щодо купівлі/продажу валюти та зниження ЗВР. Психологічно зниження резервів — погана новина для гривні на валютному ринку. Але, з огляду на надходження міжнародної допомоги та її графіка, поки що таке зниження є некритичним для валютного ринку України, і НБУ має всі необхідні валютні ресурси та механізми, щоб тримати ситуацію під повним контролем.

А ось із населенням складніше. Традиційно громадяни, щойно починаються стрибки курсу на міжбанку, що передається і готівковому ринку, починають активніше скуповувати валюту. А різниця між тими обсягами валюти, які громадяни купують та здають, починає зростати. Так було й минулого тижня, коли на стрибку курсу долара до 45 гривень і вище, і євро — до рівнів понад 52 гривні, населення знову почало затарюватися валютою. Це тисне на всі сегменти валютного ринку та працює проти гривні.

Операції фізичних осіб із купівлі/продажу іноземної валюти

Але Нацбанк активно продавав долар на міжбанку практично щодня і цими інтервенціями поступово «притискав» потенціал зростання курсу. Щойно котирування на міжбанку почали стабілізуватися, зростання ажіотажного попиту на валюту з боку громадян почало спадати. Ця тенденція збережеться і цього тижня.

Але для закриття перекосів між попитом та пропозицією щодо безготівкової валюти на міжбанку Нацбанку доведеться практично щодня проводити інтервенції з продажу долара.

За моїми розрахунками, для підтримки курсу гривні на валютному міжбанку НБУ доведеться з 15 до 19 червня витратити із золотовалютних резервів від $690 млн до $870 млн. Щоденні обсяги операцій на торгах, зареєстровані за системою Блумберг, складуть у цей період, за моїм прогнозом, від $220 млн до $290 млн.

Прогноз курсу долара та євро на 15−19 червня

Міжбанк

Коридор за парою євро/долар на світовому валютному ринку може перебувати в межах 1,151−1,172 долара за євро. Коридор безготівкового долара на торгах — від 44,45 до 45,20 гривень. За рахунок активних дій НБУ зі згладжування стрибків курсу долара та опосередковано євро, за моїми розрахунками, робочий коридор із безготівкового євро перебуватиме в межах від 51,40 до 52,35 гривень.

Готівковий ринок

Курсові ризики зросли, тому більшість обмінників фінкомпаній і банків цього тижня пропрацюють із ширшим спредом за доларом у межах від 20 до 35 копійок, і за євро — в межах від 20 до 60 копійок. На готівковому ринку євровалюта залишиться головним інструментом для спекуляцій, оскільки розкид цінників купівлі та продажу євровалюти у різних банках та мережах обмінників залишиться суттєвим.

Курс купівлі та продажу готівкового долара у банках перебуватиме в межах коридору від 44,25 до 45,50 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — від 44,35 до 45,45 гривень.

Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору купівлі та продажів від 51,20 до 52,7 гривень, і в обмінниках фінкомпаній — в межах від 51,30 до 52,60 гривень.