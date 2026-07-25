В Бразилії фермер токенізував корів та взяв під них кредит

Бразильський фермер як заставу за кредитом використав власних молочних корів — але не самих по собі, а їхню токенізовану версію. Це перша відома подібна угода у країні. Операцію оформила бразильська фондова біржа B3. Про це пише CNN.

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Що відомо

Інвестиційний фонд Target FIDC надав кредит на 100 000 бразильських реалів (близько $19 600). Вартість застави кредитна організація оцінила приблизно 120 000 реалів ($23 500 доларів).

Забезпеченням виступили десять корів, кожній присвоєно унікальний цифровий токен, прив'язаний до зашифрованої цифрової ідентифікації тварини. За станом худоби стежать електронні нашийники: пристрої відстежують здоров'я тварин та знижують необхідність регулярного фізичного огляду.

Фактично бразильський фермер токенізував не самих ссавців, а дані про корови, які одержують через нашийники. Саме цей «цифровий двійник» став токеном, прив'язаним до кредитного договору, та виключив необхідність перевірок ферми — як буває у випадку зі звичайною заставою.

B3 стала першим традиційним, некриптовалютним майданчиком, де токенізовані матеріальні об'єкти офіційно оформили як фінансовий інструмент.

До цього подібні ідеї реалізувалися в DeFi-протоколах, але й то не надто поширені.

Найбільшим токенізатором худоби зараз є протокол LumiFund на базі мережі Stellar. Він дозволяє фермерам країн, що розвиваються, токенізувати тварин у NFT і брати позики в USDC під цю заставу, використовуючи смарт-контракти Soroban.