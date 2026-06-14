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14 червня 2026, 17:00

Зварювальник SpaceX став мільйонером після виходу компанії на біржу

Після успішного IPO SpaceX у центрі уваги опинилися не лише інвестори та Ілон Маск, а й пересічні співробітники компанії. Про це повідомляє видання CBS News.

Після успішного IPO SpaceX у центрі уваги опинилися не лише інвестори та Ілон Маск, а й пересічні співробітники компанії.

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Що відомо

Один із них — Хуан Ернандес, який приїхав із Мексики і працює зварювальником на підприємстві SpaceX, отримуючи близько $28 за годину.

Після переходу на повну зайнятість у 2015 році SpaceX надала йому пакет акцій на суму $10 000. Крім того, співробітник регулярно докуповував папери компанії зі своєї зарплати протягом приблизно 10 років.

Після виходу SpaceX на біржу та зростання акцій до $167 вартість його пакету перевищила $1 млн. Історія швидко розійшлася по соцмережах після того, як її репостнув Ілон Маск.

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Програми участі співробітників у капіталі компанії дозволили тисячам працівників стати співвласниками бізнесу. Для частини їх багаторічне володіння акціями перетворилося на серйозне джерело добробуту після виходу компанії на відкритий ринок.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що після виходу SpaceX на біржу понад 4 000 нинішніх та колишніх співробітників стануть доларовими мільйонерами. Ще близько 400 осіб можуть отримати пакети акцій вартістю понад $100 млн, завдяки довгостроковій системі мотивації компанії.

Історичне IPO SpaceX завершилося потужним зростанням котирувань. У перший день торгів на Nasdaq акції компанії подорожчали на 19%, досягнувши $160,95 за папір.

Завдяки цьому ринкова вартість SpaceX зросла до $2,1 трлн, що дозволило компанії увійти до найбільших корпорацій США і обійти по капіталізації Broadcom і Amazon.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

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0
Sg Ms
Sg Ms
14 червня 2026, 18:11
#
Такі приклади треба частіше показувати, щоб та кучка хворих ліваків, які зараз активізувалися через статки Маска, нарешті зрозуміла, як насправді працює капіталізм.
+
0
Apache
Apache
14 червня 2026, 19:13
#
Просто сотрудники, которые разбогатели после IPO, верили в компанию. И поэтому не просто не продавали свои акции, а и докупали их дополнительно. Ну и Маск, конечно, красавец: не только стал лидером отрасли, но и создал крутую систему мотивации для своего персонала!

Похожая история произошла со Стивом Балмером — бывшим СЕО Майкрософт (состояние на сегодня около $150 млрд.) Разница в том, что у него акций изначально было больше.
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