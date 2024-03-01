Три міста Британії оголосили про банкрутство: це може статися з 50% муніципалітетів

Більша частина міських рад британських міст підтвердили, що можуть збанкрутувати протягом наступних п'яти років. З них 10% заявили, що очікують банкрутства вже наступного фінансового року. Про це пише Bloomberg.

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Фінансова криза мерій пов'язана зі скороченнями витрат з боку центрального уряду, ризикованими інвестиціями та високою інфляцією, що у сукупності збільшує борги муніципалітетів.

Бірмінгем, Ноттінгем і Вокінг фактично оголосили про банкрутство. Очікується, що Саутгемптон і Бредфорд найближчим часом приєднаються до них.

Після скорочення грантів центрального уряду багато мерій прагнули знайти додатковий прибуток для оплати міських послуг, інвестуючи в торгові центри та офісні будівлі, часто за межами свого району. Інвестиції Вокінга у будівництво двох хмарочосів та готель Hilton стали одними з найпровальніших.

Оскільки згідно із законом міськради зобов'язані збалансувати свої рахунки, багато хто з них змушений скорочувати фінансування послуг.

Трохи менше третини мерій планують скоротити фінансування парків та розваг. Кожен третій муніципалітет скорочує витрати на мистецтво та культуру, 16% скорочують фінансування соціальної допомоги дорослим.

Мерії, які вже фактично оголосили про банкрутство, змушені максимально скорочувати витрати.

Міська рада Бірмінгема заявила, що готується обмежувати освітлення вулиць, скорочувати частоту вивезення сміття та повністю припинить фінансування мистецтва.

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