Китай дев'ятий місяць поспіль розпродує борг США, поки світ скуповує його рекордними темпами

Пекін продовжує послідовно скорочувати свою фінансову залежність від Сполучених Штатів, зафіксувавши дев'ятий місяць поспіль чистий продаж американських казначейських облігацій (Treasuries). У листопаді Піднебесна позбулася боргових паперів ще на 5,39 мільярда доларів . Водночас загальний обсяг іноземних інвестицій у держборг США сягнув історичного максимуму. Про це повідомляє Barron’s з посиланням на дані Міністерства фінансів США.

Глобальні тренди: хто продає, а хто купує

Згідно з офіційною статистикою, загальний портфель американських держоблігацій, що належить іноземним інвесторам, зріс до рекордних 9,36 трильйона доларів. Однак поведінка найбільших кредиторів Америки суттєво відрізняється:

Китай: Залишається третім за величиною власником боргу США, але безперервно продає папери з березня. У жовтні було продано майже $15 млрд, у вересні — близько $10 млрд. Цей розпродаж експерти називають стратегічним рішенням на тлі зростання геополітичної напруги.

Японія: Найбільший у світі власник боргу США (портфель складає $1,2 трлн). У листопаді Токіо також виступив нетто-продавцем, скоротивши вкладення на $3,2 млрд. Це був перший продаж з боку Японії з квітня того ж року.

Велика Британія: Посідає друге місце серед кредиторів США.

Фактор Трампа та торгові війни

Економісти пов'язують дії Китаю з підготовкою до нових торговельних бар'єрів. Нещодавно президент Дональд Трамп анонсував жорсткі заходи: 25% мита для країн, що ведуть бізнес з Іраном, та драконівські 500% мита на імпорт для тих, хто купує російську нафту та уран.

Цікаво, що Індія, яка є великим імпортером російської нафти, також активно виходить з американських активів. Нью-Делі продає Treasuries вже шість місяців поспіль, позбувшись у листопаді паперів на суму 5,07 мільярда доларів.

Попри масштабні розпродажі з боку Пекіна та інших гравців, ринок держборгу США, обсяг якого складає $30,3 трлн, залишається стабільним. Попит з боку інших країн повністю перекриває пропозицію від продавців.