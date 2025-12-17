Китай посів перше місце у світі за рівнем досліджень у 90% критично важливих технологій, включаючи штучний інтелект, ядерну енергетику та космічні супутники. За останні два десятиліття відбувся кардинальний зсув у глобальному науковому балансі: якщо на початку століття безумовним лідером були США, то тепер першість перейшла до Пекіна. Про це свідчать дані звіту «Critical Technology Tracker 2025» від Австралійського інституту стратегічної політики (ASPI), опубліковані в журналі Nature.
Китай захопив світове лідерство у 90% стратегічних технологій: США втрачають позиції
Масштаб технологічного стрибка
Аналітики ASPI проаналізували 9 мільйонів наукових робіт за останні 20 років у 74 ключових сферах. Для оцінки впливу бралися до уваги 10% найбільш цитованих публікацій за період 2020−2024 років.
Результати вражають:
- Китай лідирує у 66 із 74 (89,2%) стратегічних напрямків.
- США утримують першість лише у 8 сферах, серед яких квантові обчислення та розробка вакцин.
Для порівняння: у період 2003−2007 років ситуація була дзеркальною — США домінували у 94% технологій, тоді як Китай лідирував лише у 3 напрямках.
Ключові сфери домінування Пекіна
Китай демонструє «критично високий ризик технологічної монополії» у таких сферах:
- Штучний інтелект: хмарні обчислення, комп'ютерний зір, генеративний ШІ.
- Енергетика: технології інтеграції електромереж, водень та аміак.
- Оборона та космос: малі супутники, передові авіаційні двигуни, новітні матеріали.
Китайська академія наук (CAS) визнана провідною дослідницькою установою світу в 31 технологічній сфері.
Місце інших країн: ривок Індії та відставання Японії
Звіт також підсвітив зміни в позиціях інших гравців:
- Індія здійснила потужний ривок, увійшовши до топ-5 країн у 50 технологічних сферах.
- Південна Корея посіла друге місце у дослідженнях водневої енергетики та увійшла до топ-5 у 32 сферах.
- Японія суттєво здала позиції, потрапивши до п'ятірки лідерів лише у 4 сферах.
Чому це важливо
Технології, про які йдеться у звіті, є технологіями подвійного призначення. Лідерство в ШІ, нових матеріалах чи супутниках прямо конвертується у військову перевагу та економічну незалежність.
Якщо тенденція збережеться, світ може зіткнутися з технологічною залежністю від Китаю у критичних галузях вже в найближче десятиліття. ASPI попереджає: «Точкових політичних коригувань вже недостатньо. Якщо союзники не об'єднають свої переваги та не почнуть сміливо співпрацювати, шальки терезів ще більше схиляться на бік Китаю».
