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9 червня 2026, 13:00

Google впроваджує ШІ для боротьби з телефонними шахраями: як це працюватиме

Компанія Google оголосила про запуск нової функції на базі штучного інтелекту, яка в режимі реального часу виявлятиме шахрайські дзвінки на смартфонах. Технологія має стати надійним бар'єром проти соціальної інженерії та фінансового шахрайства. Про це повідомляє офіційний блог Google Security.

Компанія Google оголосила про запуск нової функції на базі штучного інтелекту, яка в режимі реального часу виявлятиме шахрайські дзвінки на смартфонах.

Новий інструмент аналізує розмову під час дзвінка. ШІ відстежує підозрілі патерни поведінки співрозмовника, наприклад, вимоги терміново переказати кошти, запити на отримання особистих даних або паролів, які є типовими для методів аферистів.

Як працює захист від Google

Ключовою особливістю системи є те, що весь процес аналізу відбувається безпосередньо на пристрої (on-device). Це означає, що аудіо вашої розмови не передається на сервери Google, що забезпечує повну приватність.

Якщо система виявляє високу ймовірність шахрайства, користувач отримає сповіщення або звуковий сигнал, що попереджає про потенційну небезпеку.

«Ми розуміємо, що шахраї стають дедалі винахідливішими, використовуючи дипфейки та психологічний тиск. Наша мета — надати користувачам попередження в режимі реального часу, щоб вони могли вчасно перервати розмову», — зазначають у Google.

Цей крок є відповіддю на глобальний сплеск голосових афер, де зловмисники використовують клоновані голоси близьких родичів або представників офіційних структур для виманювання коштів.

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Чому це стане в нагоді українцям

Україна залишається однією з країн, де телефонне шахрайство є системною проблемою. Попри зусилля банків та правоохоронців, багато українців продовжують ставати жертвами аферистів, які використовують методи соціальної інженерії.

Інновація від Google — це новий стандарт безпеки. Хоча функція на старті буде доступна лише на смартфонах Pixel, очікується, що з часом вона стане частиною базового захисту для всіх пристроїв на базі Android.

Важливо пам’ятати: жоден алгоритм не є стовідсотковою гарантією безпеки. Найкращим захистом залишається критичне мислення: якщо співрозмовник тисне на емоції, вимагає термінових рішень або доступу до ваших карток, краще покласти слухавку та самостійно перевірити інформацію за офіційними каналами.

Читайте також: Google презентувала новий ШІ-ноутбук Googlebook

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Strain
Strain
9 червня 2026, 13:54
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Пока симки можно купить без паспорта и проверки пользователя через банк айди в АТБ телефонные мошейники были есть и будут.
Да хорошо когда есть система защиты, но проблему надо бороть иначе. Реальными сроками не только для создателей колл центров, а и для всех участников. При чем у нас такое законодательство что там рядовые трудяги отделываются штрафом или административкой. Нет реальных громких дел с реальными сроками где 50 учасникам колл центра дают десятку лет и всех как один в тюрьму и публично.
Мне вот недавно звонили очередные «СБ монобанка подтвердите операцию». Ну послал я их **** написал в ТГ монобанку. Они говорят ну мы передали инфу. Но я же понимаю что этой инфой кто-то подетрется и всё. Бо чей это номер с которого звонили? А ничей… как я и писал ранее купленный в атб и вставленый в одноразовый телефон.
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