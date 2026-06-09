Google впроваджує ШІ для боротьби з телефонними шахраями: як це працюватиме

Компанія Google оголосила про запуск нової функції на базі штучного інтелекту, яка в режимі реального часу виявлятиме шахрайські дзвінки на смартфонах. Технологія має стати надійним бар'єром проти соціальної інженерії та фінансового шахрайства. Про це повідомляє офіційний блог Google Security .

Новий інструмент аналізує розмову під час дзвінка. ШІ відстежує підозрілі патерни поведінки співрозмовника, наприклад, вимоги терміново переказати кошти, запити на отримання особистих даних або паролів, які є типовими для методів аферистів.

Як працює захист від Google

Ключовою особливістю системи є те, що весь процес аналізу відбувається безпосередньо на пристрої (on-device). Це означає, що аудіо вашої розмови не передається на сервери Google, що забезпечує повну приватність.

Якщо система виявляє високу ймовірність шахрайства, користувач отримає сповіщення або звуковий сигнал, що попереджає про потенційну небезпеку.

«Ми розуміємо, що шахраї стають дедалі винахідливішими, використовуючи дипфейки та психологічний тиск. Наша мета — надати користувачам попередження в режимі реального часу, щоб вони могли вчасно перервати розмову», — зазначають у Google.

Цей крок є відповіддю на глобальний сплеск голосових афер, де зловмисники використовують клоновані голоси близьких родичів або представників офіційних структур для виманювання коштів.

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Чому це стане в нагоді українцям

Україна залишається однією з країн, де телефонне шахрайство є системною проблемою. Попри зусилля банків та правоохоронців, багато українців продовжують ставати жертвами аферистів, які використовують методи соціальної інженерії.

Інновація від Google — це новий стандарт безпеки. Хоча функція на старті буде доступна лише на смартфонах Pixel, очікується, що з часом вона стане частиною базового захисту для всіх пристроїв на базі Android.

Важливо пам’ятати: жоден алгоритм не є стовідсотковою гарантією безпеки. Найкращим захистом залишається критичне мислення: якщо співрозмовник тисне на емоції, вимагає термінових рішень або доступу до ваших карток, краще покласти слухавку та самостійно перевірити інформацію за офіційними каналами.

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