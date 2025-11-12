Google звинуватили у стеженні за допомогою Gemini AI

На компанію Google подали до суду, звинувачуючи її у використанні свого помічника зі штучним інтелектом Gemini для незаконного відстеження приватних комунікацій користувачів Gmail, Chat та Meet. Позивачі стверджують, що в жовтні Google «таємно» активував Gemini для всіх цих додатків, збираючи приватні дані «без відома та згоди користувачів». Про це повідомляє Bloomberg 12 листопада.

Що відомо

Відповідно до колективного позову, поданого у вівторок до федерального суду в Сан-Хосе, Каліфорнія, раніше користувачі Gmail, Chat та Meet мали можливість самостійно увімкнути функції ШІ. Однак у жовтні, як стверджується в позові, Google примусово активував Gemini для всіх, сховавши можливість відключення глибоко в налаштуваннях конфіденційності.

Позивачі стверджують, що якщо користувач не знайде і не деактивує цей інструмент, Google використовує Gemini для «доступу та експлуатації всієї записаної історії приватних комунікацій користувачів, включно з буквально кожним електронним листом та вкладенням, надісланим та отриманим у їхніх облікових записах Gmail».

Порушення закону про приватність

Позов стверджує, що Google порушує Каліфорнійський закон про вторгнення в приватне життя (CIPA) — закон 1967 року, який забороняє таємне прослуховування та запис конфіденційних розмов без згоди всіх залучених сторін.