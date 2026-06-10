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10 червня 2026, 15:11

Google змінює правила гри: ліміти на Gemini стануть «обчислювальними»

Компанія Google анонсувала значні оновлення для свого тарифного плану AI Plus, які вступають у дію з 8 червня 2026 року. Користувачі отримають більше простору для даних, але умови користування ШІ-помічником стануть більш гнучкими та, водночас, складнішими. Про це повідомив сайт Dev.ua.

Компанія Google анонсувала значні оновлення для свого тарифного плану AI Plus, які вступають у дію з 8 червня 2026 року.

Для передплатників AI Plus обсяг хмарного сховища збільшується вдвічі: з 200 ГБ до 400 ГБ. Оновлені квоти автоматично з'являться в акаунтах користувачів уже найближчими днями.

Gemini переходить на «обчислювальні ліміти»

Найбільш суттєва зміна стосується того, як саме використовувати ШІ-помічника. Google запроваджує поняття compute-based usage limits (обчислювальні ліміти). Тепер загальний ліміт залежитиме не від кількості надісланих повідомлень, а від реального навантаження на систему.

Система аналізує:

  • складність запиту (промпту);

  • використання додаткових інструментів та функцій (як-то створення картинок чи глибоке дослідження);

  • загальний обсяг і навіть контекст діалогу.

«Бюджет» на обчислення користувача Gemini оновлюватиметься кожні 5 годин, поки він не досягне загального тижневого ліміту. Власники підписки AI Plus отримають удвічі більший обсяг обчислень порівняно зі звичайними користувачами.

Кінець епохи ШІ-кредитів

Google також переглядає підхід до бонусів: компанія скасовує щомісячне нарахування 200 фіксованих ШІ-кредитів. Нова модель згодом пошириться на всю екосистему, включно з сервісами Flow та Antigravity. У Google запевняють, що нова система розрахунку дозволить зберегти той самий рівень доступу до сервісів, до якого звикли користувачі.

Product lead Gemini AI Вікас Кансал повідомив, що глобально ціна підписки зростає з $4.99 до $7.99. Проте для українських користувачів вартість залишається незмінною — 225 грн на місяць, оскільки ця сума вже була встановлена за замовчуванням.

Читайте також: Gemini Spark за $100 аналізуватиме банківські виписки та фінанси

Джерело: Мінфін
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