Золото штормит: остается ли желтый металл защитным активом?

ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
26 марта 2026, 7:10 Читати українською

Золото штормит: остается ли желтый металл защитным активом?

С началом военного конфликта в Иране стоимость золота снизилась более чем на 15%, что поставило под вопрос его статус «защитного актива». Но действительно ли золото перестало выполнять эту функцию? — Ответить на этот вопрос будет проще, если разобрать причины текущей динамики «золотых» цен.

С началом военного конфликта в Иране стоимость золота снизилась более чем на 15%, что поставило под вопрос его статус

В последние несколько месяцев цены на золото то взлетают к новым ценовым уровням, то ставят «антирекорды» проседаний за день.

График золота с 6 февраля до 24 марта 2026 года

В начале марта на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке «золотые» ценники за день взлетали почти на $200 на унции до уровней, выше рекордных $5 400, затем они практически за день просели на те же порядка $200 на унции.

Подобные резкие ежедневные провалы происходили и после 18 марта, и в 20-х числах марта. Причем в одном из случаев после проседания на $200 — c $4 400 до $4 200 и ниже, произошел такой же быстрый взлет к тем же $4 400 и выше. Это говорит о чрезвычайной волатильности данного рынка сейчас, а также о значительной доле спекулятивного капитала, работающего с золотом в настоящий момент.

Спекулянты периодически переключались с рынка золота на рынок нефти, когда там становилось более интересно, с точки зрения получения быстрой прибыли. Причем как в моменты игры «на повышение», так и в моменты игры «на понижение».

График нефти BRENT с 6 февраля до 24 марта 2026 года

Для консервативных инвесторов, которые привыкли после прихода к власти в США Дональда Трампа к тренду постоянного роста котировок золота, такая волатильность ценников на желтый металл стала серьезным шоком. Периодически все это выливалось в настоящую панику, закрытие позиций в золоте и выход из «золотых» ETF.

В феврале 2026 года, например, мировые «золотые» ETF добавили еще $5,3 млрд (26 тонн золота, по данным World Gold Council), это был девятый месяц притока подряд. Но после того, как за три недели золото подешевело почти на четверть, пошел обратный процесс, и только за третью неделю марта мировые инвесторы вывели из этих фондов около $4,5 млрд.

Если руководствоваться привычной логикой, на фоне обострения войны США и Израиля против Ирана с распространением боевых действий на соседние ближневосточные страны, золото должно было бы серьезно дорожать. Но в этот раз произошел «разрыв экономических шаблонов».

Причины ситуативного проседания золота

Началось все со стремительного роста цен на нефть до уровней в $100 за баррель и более на фоне блокировки Ираном Ормузского пролива. Дорогая нефть и перспективы возможной длительной войны на Ближнем Востоке усилили опасения, что потребительские цены снова начнут ускоренно расти по всему миру, в том числе и в США.

Именно поэтому ФРС не стала рисковать, и на заседании 18 марта сохранила текущий уровень основных ставок — 3,5−3,75% годовых. Причем регулятор, в случае дальнейшей угрозы раскручивания инфляции, может снова начать ужесточение монетарной политики.

На фоне происходящего доходность 10-летних американских казначейских обязательств поднималась в зону 4,4% годовых, т. е. максимума с лета 2025 года, что усиливало конкуренцию активов трежерис VS золото. Сработали против золота и слухи (а скорее всего, правда, которая подтвердится после опубликования данных того же World Gold Council за март) о продажах части золотых резервов странами Персидского залива.

Полученные за золото доллары им нужны сейчас для покрытия оттока бегущих из ближневосточных стран инвестиционных денег, и для закупки американского оружия и ПВО. Многие спекулянты и часть инвесторов стали фиксировать прибыль на опасениях дальнейшего падения цен на золото, что только еще больше придавило ценники.

На этом фоне центробанки многих стран (скорее всего, в первую очередь Китая и Индии) без лишнего шума перестали скупать золото, выжидая «дна» по его ценникам и даже, вероятно, периодически сами играли «на понижение».

К этому стоит добавить еще и стандартный процесс коррекции цены золота, как любого актива, который не может только постоянно дорожать.

Все это и приводит к тем ралли по золоту, которые мы сейчас наблюдаем.

Что будет дальше и надо ли бежать инвесторам из золота?

Паника — всегда плохой советчик для инвестора, и рынок золота — не исключение. В такой ситуации стоит опираться только на факты. А факты таковы:

ситуация в мире и все геополитические риски только усилились — от войны рф в Украине, роста напряженности по линии «Китай — Тайвань — США» до потенциальных угроз США Кубе и периодических торговых войн Штатов практически со всеми крупными партнерами по всему миру — от Канады до ЕС и Китая.

Госдолг США продолжает расти. По состоянию на 18 марта 2026 года он впервые в истории превысил отметку в $39 трлн, увеличившись в среднем за сутки на $20 млрд.

Война на Ближнем Востоке привела к росту цен на нефть и угрозе ускорения инфляции по всему миру. Но если война скоро закончится и США параллельно с этим «запустят» совместно с Венесуэлой продажу ее нефти, а арабские страны — соседи Ирана начнут поставлять на рынок довоенный объем нефти и сжиженного газа, цены на рынке энергоносителей быстро вернутся к довоенному уровню.

Например, 23 марта позитивные новости о возможных дипломатических подвижках вокруг Ирана привели к проседанию котировок нефти к уровням $99,45 за баррель. Если новость о возможном перемирии с Ираном перейдет в реальное завершение конфликта с разблокировкой Ормузского пролива, цены будут снижаться и дальше.

В этом случае начнется обратный отсчет ценников на нефть, снижение угрозы глобальной мировой рецессии, понижение показателей инфляции в США. И как следствие Федрезерв вернется к снижению ставок, а на фоне низких процентных ставок в США увеличится аппетит инвесторов к золоту.

Не зря, как только прошла первая новость о возможных мирных переговорах США-Иран и пошло снижение цен на нефть, золото тут же отскочило от локального «дна» и снова стало расти. То есть его роль «защитного актива» в глазах инвесторов снова стала привлекательной. Даже с учетом недавнего увеличения волатильности цен на этот актив и зависимости от реальных потоков долларовой ликвидности в мире, а также денежно-кредитной политики Федрезерва.

Динамика цен на золото 23 марта на фоне информации о возможном начале мирного разрешения конфликта США и Израиля с Ираном

Поэтому, в случае мирного завершения конфликта на Ближнем Востоке и разблокировки Ормузского залива для судоходства, цена золота постепенно будет расти. Не зря тот же JPMorgan и Deutsche Bank подтверждают свой прогноз роста цены золота к диапазону $6 000 — 6 300 за унцию к концу 2026 года на фоне новых его покупок в резервы центральными банками и сохраняющихся геополитических рисков.

Мой прогноз при таком развитии событий: коридор $4 250 — 4 900 за унцию до начала лета, коридор $4 350 — 5 100 за унцию до конца лета, и $5 300 — 5 890 к декабрю 2026 года.

Если же война на Ближнем Востоке затянется, то проседание золота, по моему прогнозу, достигнет уровней $3 700 — 4 150 за унцию к началу лета 2026 года. Но уже с лета тренд на рост ценников золота снова начнет набирать обороты, даже на фоне высоких показателей инфляции в мире и в США, а также быстром наращивании американского госдолга до $40 трлн к началу — середине осени за счет военных расходов США.

По моему прогнозу, при таком развитии событий цены на золото осенью вновь вернутся к уровням $4 600 — 5 000 за унцию, а до конца 2026 года подтянутся к уровням в $5 100 — 5 850 за унцию.

Кроме того, в периоды панических шараханий рынка полезно напомнить динамику цен на золото за период с сентября 2023 года до марта 2026 года:

Если инвестор покупал золото в 2023 году еще по $1 848,7 за унцию, то в последней декаде марта 2026 года, даже после ситуативного проседания цен на этот металл до уровней около $4 500, инвестор может получить в 2,43 раза больше, чем вложил.

Даже те, кто вкладывался в золото позднее, например, осенью 2024 года, при цене около $2 500 за унцию, все равно в выигрыше в пределах до $2 000 на унции.

А те инвесторы, кто покупал желтый металл в конце апреля 2025 года по $3 240 за унцию, за год, даже с учетом нынешнего ситуативного проседания на фоне войны на Ближнем Востоке, все равно пока «в плюсе» на порядка более $1 000 на унции.

Поэтому, по моему мнению, золото в данной ситуации остается одним из главных защитных активов для инвесторов. И на текущий момент им надо для себя решить всего один вопрос: продать золото сейчас и зафиксировать сложившуюся на конец марта прибыль, либо проявить характер и подержать позицию, в расчете на скорое возвращение тренда на рост ценников.

Окончательное же решение для каждого инвестора зависит уже от его индивидуальных нюансов:

времени и цены захода в золото. Если заходил совсем недавно по ценам в пределах $5 000 за унцию и более, я бы не спешил сейчас фиксировать ситуативный убыток, а подождал, по крайней мере, до разрешения ситуации на Ближнем Востоке. Если инвестор сейчас «в плюсах», то устраивает ли его текущий размер прибыли по данному вложению.

Текущего состояния его финансов и аппетита к риску.

Наличия альтернативных планов по вложению средств в те или иные надежные, по его мнению, активы с такой же или большей доходностью, чем золото.

И только после того, когда инвестор сможет спокойно и без эмоций ответить для себя на эти вопросы, принять для себя собственное решение. Паника и ситуативные решения всегда ведут к проигрышу.

Автор:
Алексей Козырев
Аналитик Алексей Козырев
Пишет на темы: Валюта, ценные бумаги, инвестиционные проекты, кредитование, международные валютный и фондовый рынки, финансовые стартапы
Комментировать

Комментарии - 1

Skeptik777
Skeptik777
26 марта 2026, 7:29
Необхідно застрелити Кіосакі. Як тільки скаже, купуйте… обвал не минучий.
