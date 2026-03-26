Золото штормит: остается ли желтый металл защитным активом?

С началом военного конфликта в Иране стоимость золота снизилась более чем на 15%, что поставило под вопрос его статус «защитного актива». Но действительно ли золото перестало выполнять эту функцию? — Ответить на этот вопрос будет проще, если разобрать причины текущей динамики «золотых» цен.

В последние несколько месяцев цены на золото то взлетают к новым ценовым уровням, то ставят «антирекорды» проседаний за день.

График золота с 6 февраля до 24 марта 2026 года

В начале марта на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке «золотые» ценники за день взлетали почти на $200 на унции до уровней, выше рекордных $5 400, затем они практически за день просели на те же порядка $200 на унции.

Подобные резкие ежедневные провалы происходили и после 18 марта, и в 20-х числах марта. Причем в одном из случаев после проседания на $200 — c $4 400 до $4 200 и ниже, произошел такой же быстрый взлет к тем же $4 400 и выше. Это говорит о чрезвычайной волатильности данного рынка сейчас, а также о значительной доле спекулятивного капитала, работающего с золотом в настоящий момент.

Спекулянты периодически переключались с рынка золота на рынок нефти, когда там становилось более интересно, с точки зрения получения быстрой прибыли. Причем как в моменты игры «на повышение», так и в моменты игры «на понижение».

График нефти BRENT с 6 февраля до 24 марта 2026 года

Для консервативных инвесторов, которые привыкли после прихода к власти в США Дональда Трампа к тренду постоянного роста котировок золота, такая волатильность ценников на желтый металл стала серьезным шоком. Периодически все это выливалось в настоящую панику, закрытие позиций в золоте и выход из «золотых» ETF.

В феврале 2026 года, например, мировые «золотые» ETF добавили еще $5,3 млрд (26 тонн золота, по данным World Gold Council), это был девятый месяц притока подряд. Но после того, как за три недели золото подешевело почти на четверть, пошел обратный процесс, и только за третью неделю марта мировые инвесторы вывели из этих фондов около $4,5 млрд.

Если руководствоваться привычной логикой, на фоне обострения войны США и Израиля против Ирана с распространением боевых действий на соседние ближневосточные страны, золото должно было бы серьезно дорожать. Но в этот раз произошел «разрыв экономических шаблонов».

Причины ситуативного проседания золота

Началось все со стремительного роста цен на нефть до уровней в $100 за баррель и более на фоне блокировки Ираном Ормузского пролива. Дорогая нефть и перспективы возможной длительной войны на Ближнем Востоке усилили опасения, что потребительские цены снова начнут ускоренно расти по всему миру, в том числе и в США.

Именно поэтому ФРС не стала рисковать, и на заседании 18 марта сохранила текущий уровень основных ставок — 3,5−3,75% годовых. Причем регулятор, в случае дальнейшей угрозы раскручивания инфляции, может снова начать ужесточение монетарной политики.

На фоне происходящего доходность 10-летних американских казначейских обязательств поднималась в зону 4,4% годовых, т. е. максимума с лета 2025 года, что усиливало конкуренцию активов трежерис VS золото. Сработали против золота и слухи (а скорее всего, правда, которая подтвердится после опубликования данных того же World Gold Council за март) о продажах части золотых резервов странами Персидского залива.

Полученные за золото доллары им нужны сейчас для покрытия оттока бегущих из ближневосточных стран инвестиционных денег, и для закупки американского оружия и ПВО. Многие спекулянты и часть инвесторов стали фиксировать прибыль на опасениях дальнейшего падения цен на золото, что только еще больше придавило ценники.

На этом фоне центробанки многих стран (скорее всего, в первую очередь Китая и Индии) без лишнего шума перестали скупать золото, выжидая «дна» по его ценникам и даже, вероятно, периодически сами играли «на понижение».

К этому стоит добавить еще и стандартный процесс коррекции цены золота, как любого актива, который не может только постоянно дорожать.

Все это и приводит к тем ралли по золоту, которые мы сейчас наблюдаем.

Что будет дальше и надо ли бежать инвесторам из золота?

Паника — всегда плохой советчик для инвестора, и рынок золота — не исключение. В такой ситуации стоит опираться только на факты. А факты таковы:

ситуация в мире и все геополитические риски только усилились — от войны рф в Украине, роста напряженности по линии «Китай — Тайвань — США» до потенциальных угроз США Кубе и периодических торговых войн Штатов практически со всеми крупными партнерами по всему миру — от Канады до ЕС и Китая.

Госдолг США продолжает расти. По состоянию на 18 марта 2026 года он впервые в истории превысил отметку в $39 трлн, увеличившись в среднем за сутки на $20 млрд.

Война на Ближнем Востоке привела к росту цен на нефть и угрозе ускорения инфляции по всему миру. Но если война скоро закончится и США параллельно с этим «запустят» совместно с Венесуэлой продажу ее нефти, а арабские страны — соседи Ирана начнут поставлять на рынок довоенный объем нефти и сжиженного газа, цены на рынке энергоносителей быстро вернутся к довоенному уровню.

Например, 23 марта позитивные новости о возможных дипломатических подвижках вокруг Ирана привели к проседанию котировок нефти к уровням $99,45 за баррель. Если новость о возможном перемирии с Ираном перейдет в реальное завершение конфликта с разблокировкой Ормузского пролива, цены будут снижаться и дальше.

В этом случае начнется обратный отсчет ценников на нефть, снижение угрозы глобальной мировой рецессии, понижение показателей инфляции в США. И как следствие — Федрезерв вернется к снижению ставок, а на фоне низких процентных ставок в США увеличится аппетит инвесторов к золоту.

Не зря, как только прошла первая новость о возможных мирных переговорах США-Иран и пошло снижение цен на нефть, золото тут же отскочило от локального «дна» и снова стало расти. То есть его роль «защитного актива» в глазах инвесторов снова стала привлекательной. Даже с учетом недавнего увеличения волатильности цен на этот актив и зависимости от реальных потоков долларовой ликвидности в мире, а также денежно-кредитной политики Федрезерва.

Динамика цен на золото 23 марта на фоне информации о возможном начале мирного разрешения конфликта США и Израиля с Ираном

Поэтому, в случае мирного завершения конфликта на Ближнем Востоке и разблокировки Ормузского залива для судоходства, цена золота постепенно будет расти. Не зря тот же JPMorgan и Deutsche Bank подтверждают свой прогноз роста цены золота к диапазону $6 000 — 6 300 за унцию к концу 2026 года на фоне новых его покупок в резервы центральными банками и сохраняющихся геополитических рисков.

Мой прогноз при таком развитии событий: коридор $4 250 — 4 900 за унцию до начала лета, коридор $4 350 — 5 100 за унцию до конца лета, и $5 300 — 5 890 к декабрю 2026 года.

Если же война на Ближнем Востоке затянется, то проседание золота, по моему прогнозу, достигнет уровней $3 700 — 4 150 за унцию к началу лета 2026 года. Но уже с лета тренд на рост ценников золота снова начнет набирать обороты, даже на фоне высоких показателей инфляции в мире и в США, а также быстром наращивании американского госдолга до $40 трлн к началу — середине осени за счет военных расходов США.

По моему прогнозу, при таком развитии событий цены на золото осенью вновь вернутся к уровням $4 600 — 5 000 за унцию, а до конца 2026 года —подтянутся к уровням в $5 100 — 5 850 за унцию.

Кроме того, в периоды панических шараханий рынка полезно напомнить динамику цен на золото за период с сентября 2023 года до марта 2026 года:

Если инвестор покупал золото в 2023 году еще по $1 848,7 за унцию, то в последней декаде марта 2026 года, даже после ситуативного проседания цен на этот металл до уровней около $4 500, инвестор может получить в 2,43 раза больше, чем вложил.

Даже те, кто вкладывался в золото позднее, например, осенью 2024 года, при цене около $2 500 за унцию, все равно в выигрыше в пределах до $2 000 на унции.

А те инвесторы, кто покупал желтый металл в конце апреля 2025 года по $3 240 за унцию, за год, даже с учетом нынешнего ситуативного проседания на фоне войны на Ближнем Востоке, все равно пока «в плюсе» на порядка более $1 000 на унции.

Поэтому, по моему мнению, золото в данной ситуации остается одним из главных защитных активов для инвесторов. И на текущий момент им надо для себя решить всего один вопрос: продать золото сейчас и зафиксировать сложившуюся на конец марта прибыль, либо проявить характер и подержать позицию, в расчете на скорое возвращение тренда на рост ценников.

Окончательное же решение для каждого инвестора зависит уже от его индивидуальных нюансов:

времени и цены захода в золото. Если заходил совсем недавно по ценам в пределах $5 000 за унцию и более, я бы не спешил сейчас фиксировать ситуативный убыток, а подождал, по крайней мере, до разрешения ситуации на Ближнем Востоке. Если инвестор сейчас «в плюсах», то устраивает ли его текущий размер прибыли по данному вложению.

Текущего состояния его финансов и аппетита к риску.

Наличия альтернативных планов по вложению средств в те или иные надежные, по его мнению, активы с такой же или большей доходностью, чем золото.

И только после того, когда инвестор сможет спокойно и без эмоций ответить для себя на эти вопросы, принять для себя собственное решение. Паника и ситуативные решения всегда ведут к проигрышу.