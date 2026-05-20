20 мая 2026, 14:40 Читати українською

Золото (XAU/USD): прогноз на вторую половину Q2 и до конца 2026г.

Для клиентов XFINE золото остается одним из ключевых инструментов второй половины Q2 2026: после январского рекорда выше $5,300 за унцию рынок перешел в широкую коррекцию, но не сломал долгосрочный восходящий тренд. К середине мая XAU/USD опустился в район $4,450−4,700, реагируя на рост доходностей Treasuries, укрепление доллара и инфляционный импульс от дорогой нефти. Reuters 15 мая отмечал, что 10-летние доходности США поднялись почти к годовым максимумам, а доллар стал сильнее, из-за чего золото временно потеряло часть защитной привлекательности.

Для клиентов XFINE золото остается одним из ключевых инструментов второй половины Q2 2026: после январского рекорда выше $5,300 за унцию рынок перешел в широкую коррекцию, но не сломал долгосрочный восходящий тренд.

Главный конфликт прогноза на вторую половину Q2 — между краткосрочным давлением высоких ставок и среднесрочным спросом на защитные активы. В ближайшие недели рынок будет реагировать прежде всего на доходности Treasuries, динамику доллара и ожидания по ставке ФРС, поэтому золото может оставаться волатильным в диапазоне $4,400−4,900. Однако более широкий прогноз на весь 2026 год остается заметно сильнее текущих цен: Reuters в опросе от 27 апреля указал медианный прогноз 31 аналитика и трейдера на уровне $4,916 за унцию, что стало максимальным значением в истории этих опросов с 2012 года. Там же аналитик StoneX Рона О'Коннелл отмечала, что при снижении геополитической напряженности возможен краткосрочный relief rally, но зона $5,500 ранее выглядела слишком дорогой и снова может стать областью фиксации прибыли.

Банковские прогнозы остаются заметно выше текущих цен. J.P. Morgan Global Research ожидает движение золота к $5,000 к четвертому кварталу 2026 года и допускает $6,000 в более долгосрочном сценарии. J.P. Morgan Private Bank ранее повышал ориентир до $6,000−6,300, связывая его с диверсификацией от доллара, геополитическими рисками и защитой от инфляционных сюрпризов. UBS сохранял цель $6,200 в ближайшие месяцы, а базовый сценарий к концу года — около $5,900. В свежей рыночной оценке TradingView со ссылкой на Finance Magnates также приводился диапазон State Street $4,750−5,500 с вероятностью 50%, а Wells Fargo и UBP фигурировали среди более оптимистичных прогнозов в районе $6,000−6,300.

Для XFINE базовый сценарий на остаток Q2 выглядит как консолидация XAU/USD в диапазоне $4,400−4,900 с попытками вернуться выше $4,850 при снижении доходностей и ослаблении доллара. Если майские и июньские данные по инфляции в США подтвердят устойчивое ценовое давление, ФРС сохранит жесткую риторику, и золото может еще раз проверить $4,350 и $4,200−4,250. Но при признаках деэскалации нефтяного шока, стабилизации Brent и возвращении ожиданий смягчения ФРС покупатели получат повод для движения к $5,000 уже во второй половине квартала.

Техническая картина подтверждает этот сценарий. Ближайшая поддержка расположена в зоне $4,400 и $4,350, где проходит граница среднесрочного бычьего сценария. Пробой и закрепление ниже $4,350 ухудшит структуру и откроет дорогу к $4,100−4,000. Сопротивления видны на $4,750−4,850, далее — $4,900 и психологические $5,000. DailyForex 8 мая указывал, что при снижении доходностей золото может стремиться к $4,900, а LiteFinance в волновой модели называл критическим уровень $4,493 и цель роста $5,610−6,000 при удержании цены выше него.

До конца 2026 года базовый прогноз — восстановление к $5,000−5,300, оптимистичный сценарий — $5,600−6,000, стрессовый для быков — возврат в $4,000−4,300 при сильном долларе и новых ожиданиях повышения ставок. Итак, по мнению экспертов XFINE: золото остается в бычьем стратегическом рынке, но в ближайшие недели его траекторию будут определять не только геополитика и покупки центробанков, а прежде всего реальные ставки США, нефть и поведение доллара.

Основано на актуальных данных и прогнозах Reuters, J.P. Morgan, UBS, TradingView/Finance Magnates, DailyForex, LiteFinance и Investing.com.

Аналитический отдел XFINE

