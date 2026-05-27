27 травня 2026, 14:48

Кінець епохи «дешевих грошей»: ставку за пільговими кредитами «5-7-9%» можуть підняти до 15%

Державна програма пільгового кредитування «Доступні кредити 5−7−9%» у 2026 році може зазнати суттєвих змін. В уряді обговорюють можливість підвищення відсоткової ставки для позичальників до 15%. Про це під час круглого столу «Гроші для бізнесу: що реально доступно МСБ у 2026 році», організованого «Фінансовим клубом», повідомив директор департаменту кредитних продуктів малого бізнесу ПУМБ Роман Клименко.

Фото: НБУ

«Є пропозиції знизити ставку для банків, а для клієнтів підняти її до 15%. Тоді сама програма вже не передбачатиме компенсації у нинішньому її вигляді», — заявив Клименко.

Що це означає для підприємців?

Кредити для бізнесу можуть стати дорожчими як у межах програми, так і поза нею. Банкіри закликають бізнес готуватися до нових реалій.

Директорка департаменту розвитку бізнесу Кредобанку Наталія Згоба наголосила, що підприємцям час усвідомити: період наддешевого фінансування оборотного капіталу добігає кінця. Бізнесу доведеться звикати забезпечувати поточну діяльність на стандартних комерційних засадах.

Керівниця департаменту з роботи з бізнес-клієнтами Ідея Банку Марина Голованова заявила, що банки будуть намагатися пом’якшити відсоткові ставки за кредитами.

«Хоча наразі багато банків не планують змінювати кредитні стандарти для бізнесу, однак для позик малому бізнесу фінустанови все ж таки їх пом’якшуватимуть», — зауважила вона.

В ОТП Банку назвали непрозорими запропоновані зміни до програми «5−7−9%» щодо оборотного капіталу.

Директорка департаменту продажів середнім та малим корпоративним клієнтам ОТП Банку Ольга Волкова зазначила, що задекларована формула (UIRD+1%) виводить фінальну ставку приблизно на рівні 14,4%. Якщо додати сюди комісії, операційні витрати, плату за гарантіями та закласти ризики неповернення, то для самих банків така діяльність стане практично збитковою («мінусовою»), що змусить їх демпінгувати.

Прогноз

Попри жорсткі нововведення, фінансовий сектор намагатиметься шукати компроміси з клієнтами. Керівниця департаменту з роботи з бізнес-клієнтами Ідея Банку Марина Голованова зауважила, що хоча більшість банків не планують глобально переписувати кредитні стандарти, для сегменту малого бізнесу умови видачі позик усе ж намагатимуться максимально пом'якшувати, щоб втримати клієнтів.

Зі свого боку, директор департаменту організації продажів корпоративним клієнтам ТАСкомбанку Олег Федоренко прогнозує, що через рік-два ринкові ставки стабілізуються і вирівняються. У результаті державна програма «5−7−9%» відійде від масового фінансування поточних потреб і сконцентрується на цільовій підтримці стратегічно найважливіших для країни галузей.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що за даними НБУ чисті гривневі кредити бізнесу (суб'єктам господарювання та небанківським фінансовим установам) у платоспроможних банках у квітні 2026 року збільшилися на 34% р/р, населенню — на 35% р/р.

Роман Мирончук
Коментарі - 1

BatonUA
BatonUA
27 травня 2026, 16:30
Тут кран закрутим, а по 2 мільйони ВПО відкрутим. А потім на армію немає грошей
