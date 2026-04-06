Індія вперше за сім років купила іранську нафту

Індія відновила закупівлю іранської нафти на тлі блокади Ормузької протоки та війни США та Ізраїлю з Іраном. Про це повідомило міністерство нафти та природного газу країни, пише DW.

Що відомо

«В умовах перебоїв з поставками на Близькому Сході індійські нафтопереробні заводи забезпечили себе необхідною кількістю сирої нафти, зокрема з Ірану», — випливає із заяви відомства.

Міністерство також спростувало повідомлення, що іранський нафтовий танкер змінив курс з Індії на Китай через проблеми з оплатою: «Всупереч чуткам, що поширюються, ніяких перешкод для оплати імпорту іранської нафти не виникло». Крім того, відомство заявило, що країна отримала 44 000 тонн іранського зрідженого газу (ЗПГ).

Як зазначає агентство Reuters, постачання нафти з Ірану до Індії припинилося в 2019 році через санкції США проти Тегерана.

20 березня адміністрація Дональда Трампа на 30 днів скасувала санкції, які обмежують закупівлю іранської нафти, яка вже знаходиться у морі. Як зазначали джерела телеканалу CNN, Вашингтон пішов на такий крок, оскільки США вичерпали основні важелі для пом'якшення наслідків енергетичної кризи.

Ліцензія США на закупівлю нафти з росії для Індії спливає

Через світову енергетичну кризу, викликану війною США та Ізраїлю з Іраном та блокадою Ормузької протоки Тегераном, Вашингтон тимчасово зняв санкції з російської нафти та нафтопродуктів.

Зокрема, Індія отримала тимчасову ліцензію терміном до 4 квітня на закупівлі російської нафти, завантаженої на танкери до 5 березня. Ліцензія поширювалася лише на судна, які прямували до Індії, а також нафту, куплену індійськими компаніями.