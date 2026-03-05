Індія повертається до російської нафти: війна в Ірані змушує Нью-Делі ігнорувати санкції

На тлі масштабного конфлікту на Близькому Сході та фактичного перекриття Ормузької протоки, індійські нафтопереробні заводи знову почали активно купувати російську нафту. Згідно з даними відстеження суден, щонайменше два танкери, які раніше прямували до Східної Азії, змінили курс на індійські порти. Про це повідомляє Bloomberg.

Вимушений розворот через дефіцит

Протягом останнього року Індія скорочувала закупівлі російського сорту Urals під тиском Вашингтона. Однак загроза гострого дефіциту сировини через війну між США, Ізраїлем та Іраном змусила Нью-Делі змінити пріоритети.

Дані моніторингу Kpler та Vortexa свідчать про такі маневри:

Танкер Odune: судно класу Suezmax із 730 000 барелів нафти прибуло до порту Парадіп на східному узбережжі Індії в середу.

Танкер Matari: танкер класу Aframax (понад 700 000 барелів) має прибути до порту Вадінар на заході країни в четвер.

Танкер Indri: судно, що офіційно сигналізувало про рух до Сінгапуру, цього тижня зробило різкий розворот на північ у бік Індії.

Санкції та «тіньовий флот»

Варто зазначити, що всі три згадані судна — Odune, Matari та Indri — перебувають під санкціями Великої Британії та Європейського Союзу з минулого року.

Керуючі компанії цих танкерів зареєстровані в Азербайджані, а власники — у Гонконзі. Жодна з фірм не відповіла на запити про коментарі. Відсутність прозорої контактної інформації є типовою ознакою суден, що допомагають Москві обходити енергетичні обмеження.