Сварщик из Мексики, работавший в SpaceX, может стать миллионером после выхода компании на IPO

В преддверии ожидаемого выхода SpaceX на фондовый рынок журналисты The Wall Street Journal пообщались с нынешними и бывшими сотрудниками аэрокосмической компании Илона Маска. Первичное публичное размещение акций (IPO) по цене $135 за акцию и оценке компании в $1,77 трлн может мгновенно превратить тысячи работников SpaceX в миллионеров.

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Одним из тех, чья жизнь коренным образом изменили акции компании, стал Хуан Эрнандес. Он иммигрировал в США из Мексики и освоил профессию сварщика из-за хорошей оплаты труда. В 2015 году Эрнандес устроился в SpaceX.

«Я даже не знал, что такое SpaceX, когда друг рассказывал мне об этой работе, но денег в то время предлагали достаточно», — вспоминает 42-летний Эрнандес.

Он начинал как подрядчик с почасовой оплатой $28, а затем перешел в штат, где получил пакет акций стоимостью $10 000 со сроком вестинга (перехода прав) в пять лет. Как и другие сотрудники, Эрнандес имел возможность докупать ценные бумаги за счет части своей зарплаты, чем регулярно пользовался в течение следующих лет.

Уже в 2020 году, когда капитализация SpaceX достигла 36 миллиардов долларов, Эрнандес начал продавать акции небольшими частями на внутренних закрытых торгах. Заработанные денежные средства он инвестировал в покупку недвижимости в Техасе, построив вместе с женой небольшой бизнес.

Сейчас оставшийся у сварщика пакет акций оценивается примерно в $880 000 по цене будущего IPO, что в совокупности с уже реализованными активами и недвижимостью фактически приносит ему статус миллионера.

В прошлом году Эрнандес покинул SpaceX и сейчас работает сварщиком на стартовой площадке компании-конкурента Blue Origin. По его словам, финансовые инструменты SpaceX обеспечили ему «комфортную жизнь».

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Миллионеры из офиса и технических ангаров

История Эрнандеса не единична. Программа вознаграждений в SpaceX построена так, что акционерами становятся не только топ-менеджеры или инженеры, но и линейный персонал: технари в ангарах, баристы в кампусах и обслуживающий персонал в Калифорнии, Техасе и Флориде. Многие из них получали акции, когда они стоили менее $2 за штуку, а сама компания еще даже не умела успешно приземлять свои ракеты.

Другой бывший инженер SpaceX, Ж. Андре Лавуа, покинувший компанию в 2015 году, сейчас проживает в Италии, где реконструирует собственную гостиницу. По цене будущего IPO его доля акций оценивается более чем в $28 миллионов.

27-летняя Мэриэллин Масселман, работавшая на судне по вылову обломков ракет в океане, также откладывала по 10% заработка в акции компании, чтобы в будущем открыть судоремонтный бизнес в Виргинии.

Традиционно после IPO для инсайдеров будет действовать период ограничения на продажу акций (lockup period) в течение нескольких месяцев во избежание резкого обвала стоимости из-за массовой распродажи. Однако внутренние правила SpaceX позволяют некоторым сотрудникам реализовать небольшие объемы бумаг уже в июле.