SpaceX: Чи справді компанія Маска коштує $1,75 трлн і здатна відправити нас на Марс

Вже цієї п’ятниці відбудеться найбільше в історії IPO — на біржу виходить космічна компанія Ілона Маска SpaceX із оцінкою $1,75 трлн. Продати акцій планується на $75 млрд. Інвестори з усього світу вже готують свої гаманці. Та чи будуть акції вдалою покупкою, а також скільки заробляє, та які подальші перспективи космічної корпорації, розбирався «Мінфін».

Редакція продовжує проєкт із формування інвестиційного портфелю читачів. «Мінфін» пропонує активи, які можна додати до нього, а ви визначаєте, чи правильним є це рішення. Напередодні одного з найгучніших IPO в історії ми вирішили дізнатись вашу думку: чи варто інвестувати в акції космічної компанії Ілона Маска.

Наразі очікується, що одна акція під час розміщення на біржі коштуватиме $135. Якщо ви підтримаєте пропозицію, ми додамо до портфелю дві такі акції. Тож давайте розбиратись в особливостях космічної корпорації.

Плювок, який змінив все

Історія SpaceX розпочиналася на початку нульових. Тоді це була не компанія, а, радше, щось середнє між гуртком декількох техногіків та благодійною організацією. Ілон Маск та декілька його однодумців були захоплені ідеєю відродити інтерес людства до підкорення космосу.

Як це зазвичай відбувається з Маском, розпочати вони вирішили відразу з надамбітного проєкту — відправити автоматизовану теплицю на Марс та розпочати там вирощування рослин.

На той час Маск вже був багатієм, але далеко не мільярдером, а до першої сходинки у списку найбагатших людей планети йому було приблизно так само далеко, як і до самої червоної планети.

На той час Маск вже продав свою першу компанію Zip2 (щось на кшталт цифрової версії «жовтих сторінок»), але із $307 млн особисто він отримав лише $22 млн. Крім цього, йому належали майже 12% акцій революційного фінансового стартапу PayPal. Невдовзі цю компанію придбає eBay і майбутній мільярдер отримає близько $170 млн.

Отож, будучи досить обмеженим в ресурсах, Маск шукає варіанти, як подешевше запустити космічну програму. Він дізнався, що росія списує ракетоносії «Дніпро», і вирішив купити 3 із них за $21 млн — майже всі його готівкові кошти на той час.

Декілька разів Маск літав до москви на переговори, але результату не досяг. Росіяни відверто насміхалися з нього. Першопочаткову ціну збільшили втричі - до $21 млн, а коли одному з російських конструкторів набридло слухати Маска, він просто плюнув йому на взуття.

Зрештою, повертаючись після таких переговорів, візіонер дістав свій ноутбук у літаку та порахував, що йому буде дешевше створити власну ракету. Саме в той момент SpaceX перетворилась на комерційну компанію.

Підкорювач космосу

Сьогодні SpaceX насамперед асоціюється з компанією, що займається космічними ракетами. Історія підкорення навколоземного простору розпочалась із розробки ракети Falcon 1.

Це був вкрай складний і ризикований проєкт для Маска. Перші запуски відбулися у 2006 році, але три спроби виявились невдалими. Для великої технологічної компанії, яка має довіру інвесторів, це нормальна ситуація. Та проблема в тому, що у SpaceX на той час не було запасу міцності.

Невдачі розчаровували інвесторів, а отримання державного фінансування для ракет, які вибухають, було майже неможливим завданням. До того ж в той час фінансові труднощі переживала й Tesla. Маску довелося забрати зі своїх запасів чи не останні $30 млн та розділити їх між двома компаніями.

На щастя для компанії четвертий запуск Falcon 1 виявився успішний. А п’ятий — вже вивів на орбіту комерційні супутники. Здавалося б, SpaceX мав би далі експлуатувати успішну ракету, але філософія компанії була принципово іншою.

Успіх Falcon 1 забезпечив головне — довів NASA, що космічному стартапу можна довіряти. Як наслідок — держава виділила кошти під майбутні проєкти і SpaceX взялася за розробку нової ракети.

Другим проєктом стала ракета Falcon 9, її особливість у багаторазовості — перший ступінь вертикально повертається на Землю. Після дебюту у 2010 році ракета вже здійснила сотні успішних польотів і стала основою фінансового благополуччя SpaceX.

Наступним, ще амбітнішим проєктом стала ракета Falcon Heavy. Вона має надзвичайно високу потужність і здатна вивести в космос майже 64 тони вантажу. Для порівняння: межа Falcon 9 — 22 тонни. Ключова ж російська ракета Союз-2 виводить на орбіту максимум 7−8 тонн. Якщо ви пам’ятаєте, як Маск відправив у космос суперкар Tesla Roadster, то це він зробив саме завдяки Falcon Heavy.

На досягнутому компанія не зупиняється і вже активно випробовує нову надважку ракету. Її перший ступінь Super Heavy та другий ступінь Starship — багаторазові та здатні вивезти на орбіту 100−150 тонн вантажу. Межа нинішньої найпотужнішої американської ракети SLS — 95 тонн вантажу. При цьому ракета одноразова, що суттєво здорожчує її використання.

Очікується, що саме Super Heavy та Starship стануть основою нової американської місячної програми.

Загалом, якщо не рахувати тестові та експериментальні польоти, то ракети SpaceX вже здійснили близько 650 успішних космічних запусків.

Якщо говорити про фінансові показники космічного підрозділу SpaceX, то тут показники неоднозначні. Минулого року дохід становив $4,1 млрд, але напрям залишається збитковим і спрацював «у мінус» $650 млн. Всьому виною розробка нових ракет.

Проте, коли Super Heavy та Starship почнуть виконувати комерційні замовлення, це має стати драйвером стрімкого зростання дохідності. Ракети зможуть виводити значно більше супутників, забезпечити роботу орбітальних станцій, стануть «ліфтом» до Місяця.

У майбутньому Starship має забезпечити навіть перельоти між містами на Землі. Ракета здатна доставити до сотні пасажирів у будь-яку точку планети менше ніж за годину. Політ із Нью-Йорка до Шанхаю займає 39 хвилин. Але це далека перспектива, адже спершу треба довести надвисоку надійність ракети.

Теоретично, нова ракета зможе літати і на Марс. Але на шляху до нього ще багато проблем. Зокрема, не вирішено проблему радіаційного опромінення людей дорогою. Тому поки що компанія зосередиться на Місяці, а червона планета — це віддалена перспектива.

«SpaceX вже переключила увагу на будівництво самозростаючого міста на Місяці, оскільки ми потенційно можемо досягти цього менш ніж за 10 років, тоді як на Марс знадобиться понад 20 років», — заявив на початку цього року Маск.

Телекомунікаційний гігант

Головний генератор грошей для компанії Маска — це підрозділ Starlink, який займається супутниковим інтернетом. За минулий рік цей напрям забезпечив дохід $11,4 млрд, а чистий прибуток — понад $4,4 млрд.

Робота над цим проєктом розпочалася у 2015 році, у 2018-му на орбіту було виведено перші тестові супутники, а в наступному — вже почала працювати їх перша повноцінна група.

Комерційний запуск сервісу розпочався у 2021 році зі США і Канади. На початку 2022 року українська влада попросила Маска надати доступ до системи супутникового зв’язку для України. Це було зроблено в надкороткі строки і наша держава стала третьою в світі, де запрацював Starlink. Наразі загальна кількість «тарілок» для цього інтернету в Україні оцінюється у понад 200 тис. Переважно технологія використовується військовими.

Кількість абонентів Starlink у світі стрімко зростає. Якщо наприкінці 2024 року їх у всьому світі було 4,6 млн, то зараз вже понад 10,3 млн.

Розвивається і технологія Starlink. Компанія має дозвіл на розміщення на орбіті 42 тис. супутників. Насправді їх близько 10 тис., але компанія продовжує їх стрімко нарощувати. До того ж супутники покращуються і ускладнюються. Зараз використовується друге покоління, а наприкінці року планується перейти на третє. Ці супутники будуть важчими за нинішні, й їх розгортання розпочнеться разом із комерційним запуском ракет Starship.

Вже зараз у космосі понад 600 супутників корпорації, які здатні працювати як «стільникові вишки», надаючи сигнал безпосередньо на смартфони без додаткових пристроїв. Розрекламоване використання супутникового інтернету абонентами Київстар — використання саме цієї технології.

За прогнозами, кількість абонентів Starlink зростатиме в геометричній прогресії. Вже до кінця цього року їх кількість сягне 17−18 млн, а в 2030 році — 60 млн.

Вгору мають йти й заробітки на цьому напрямі. Цього року очікується дохід $15,9 млрд і прибуток $11 млрд. А за оцінками Goldman Sachs, у 2030 році дохід сягатиме фантастичних $144 млрд.

Ставка на ШІ

Соціальна мережа X разом із розробником штучного інтелекту xAI минулого року із окремого бізнесу Маска перетворилися на підрозділ космічної корпорації.

Масовий користувач знає цей напрям передусім завдяки чат-боту Grok. За тестами на «розумність» він не поступається своїм конкурентам, але залучити широку аудиторію йому так і не вдалося. Наприклад, ChatGPT завоював довіру завдяки тому, що представив свою модель першим і зараз має понад 900 млн активних користувачів. Google інтегрував свою систему з пошуком і вже взимку цього року його аудиторія сягнула 750 млн унікальних користувачів на місяць.

А ось у Grok місячна аудиторія не набагато перевищує 100 млн. Плюс компанія Маска відстає і за тим, як часто один користувач вибирає саме її.

Однак замість того, щоб ринутися в погоню за лідерами ринку, у SpaceX пішли іншим шляхом. Компанія Маска збудувала суперкомп'ютер Colossus — найбільший у світі ШІ-кластер. Він об'єднує 220 тис. графічних процесорів в єдиній робочій мережі.

На базі Colossus відбувається навчання моделей ШІ, він обробляє запити користувачів, зберігає дані, які необхідні для роботи чат-ботів.

Значна частина потужності суперкомп'ютера використовується для роботи Grok, а також навчання автопілота «дружньої» Tesla. При цьому, оскільки це різні компанії, виробник електрокарів платить за оренду сервісу.

Надлишкові потужності Colossus здаються в оренду іншим компаніям. Наприклад, Google підписав зі SpaceX контракт на $30 млрд — за використання її суперкомп'ютера компанія щомісяця платитиме $920 млн. Потужності Colossus орендує також Claude та державні інституції.

Унікальність Colossus — не лише в масштабі, але й у швидкості будівництва — проєкт було реалізовано в рази швидше, ніж подібні центри створюються конкурентами.

Подальші плани SpaceX у напрямку розбудови ШІ-інфраструктури ще амбітніші — створення величезної мережі обробки даних у космосі. В компанії заявляють що основна перевага таких центрів буде в дешевій сонячній енергії, яку досить легко збирати в космосі. Реалізувати ж проєкт дозволить експлуатація нових надпотужних ракет, про які вже згадувалося.

Водночас робота серверів в космосі має і додаткові труднощі. Насамперед це охолодження. Хоча на орбіті надзвичайно холодно, у вакуумі майже немає теплообміну. Тому компанія розробляє альтернативні технології охолодження.

Наразі розбудова ШІ-інфраструктури є абсолютно збитковою. За підсумками минулого року, ШІ-напрям приніс збитки в $6,4 млрд, при доходах $3,2 млрд. Однак причина цих показників у величезних інвестиціях. В майбутньому вони мають окупитися.

Як очікує Goldman Sachs, вже цього року доходи компанії від ШІ сягнуть $15,6 млрд, наступного — $34,5 млрд, а в 2030 році — $322 млрд. Таким чином, саме цей сектор роботи стане головним джерелом доходів для корпорації, залишивши далеко позаду Starlink і, тим паче, космічні перевезення.

Переваги та недоліки SpaceX

Компанія Маска використовує унікальну модель розвитку. Вона розробляє ракети, які забезпечують дешеву доставку вантажів у космос, а потім використовує їх для розбудови власної комунікаційної та ШІ-інфраструктури. І чим дешевшими будуть польоти, тим амбітніші проєкти можна буде реалізовувати на орбіті, а згодом — на Місяці та Марсі.

Наразі ніхто з конкурентів навіть не наблизився до створення подібної системи супутникового зв’язку, як Starlink, і навряд чи в найближче десятиліття зможе розбудувати альтернативну систему космічних дата-центрів.

Засновник інвестиційної компанії Baron Funds Рон Барон вже інвестував у SpaceX і готується докуповувати її акції під час розміщення ще на $1 млрд. «У майбутньому SpaceX може коштувати від $10 до $30 трильйонів. Люди, які зосереджені лише на поточних прибутках від запусків чи Starlink, просто не розуміють кінцевої мети — компанія об'єднає в собі енергію, обчислення, передачу даних та ШІ в масштабах всієї Землі та космосу», — наголошує він.

Інші інвестори теж готуються до закупівлі. Сума заявок на придбання акцій вже сягнула $150 млрд, що вдвічі перевищує обсяг розміщення.

SpaceX вже доводила, що здатна реалізовувати унікальні технологічні проєкти. Водночас її прибутки — це все ще обіцянки. Компанія, яку оцінюють у $1,75 трлн, за минулий рік згенерувала майже $5 млрд збитків.

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Деякі аналітики переконані, що компанія переоцінена. Так, аналітичне агентство Morningstar вважає, що об'єктивна оцінка корпорації становить $780 млрд, та радить інвесторам дочекатись, коли ціна акцій впаде. Експерти мають сумніви, що SpaceX дійсно зможе так швидко наростити свої фінансові показники, щоб виправдати оцінку.

Відомий професор Школи бізнесу Stern Асват Дамодаран також говорить про переоцінку компанії, підкреслюючи, що інвестор купуватиме не реальні фінансові показники, а, радше, красиву історію про майбутнє.

Тож, тепер, коли ви знаєте аргументи за і проти придбання акцій компанії, давайте визначатись, чи варто додати її до портфелю, чи краще стояти осторонь амбітних, але нереалізованих планів.