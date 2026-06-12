Британці назвали топ-10 електромобілів 2026 року

Експерти британського журналу Autocar визначили найкращі електромобілі 2026 року на ринку. Рейтинг показав, які моделі сьогодні вважаються лідерами в різних сегментах — від сімейних кросоверів до спортивних авто.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Абсолютним переможцем загального заліку став кросовер Skoda Elroq, який відзначили за поєднання практичності, запасу ходу, комфорту та ціни. Модель також визнали найкращим сімейним електричним кросовером.

Топові версії автомобіля забезпечують запас ходу до 599 км за циклом WLTP. Габарити моделі становлять: довжина — 4488 мм, ширина — 1884 мм, висота — 1625 мм, колісна база — 2765 мм. В Європі вартість авто стартує від 33 тисяч євро.

Переможці в інших сегментах:

BMW iX3 — найкращий розкішний електричний кросовер;

Hyundai Ioniq 5 N — найкращий електричний спортивний автомобіль;

Renault 5 — найкращий маленький електрокар;

Porsche Taycan — найкращий електричний спортивний автомобіль преміум-класу;

Fiat Grande Panda Electric — найкращий міський електромобіль;

Volkswagen ID.7 — найкращий електричний представницький седан;

Tesla Model 3 — найкращий електричний седан за дальністю пробігу та швидкістю заряджання;

Kia EV3 — найкращий компактний електричний SUV;

BMW i7 — найкращий електромобіль класу «люкс».

Читайте також: Rolls-Royce оновив електричне купе Spectre: збільшено запас ходу та потужність (фото)

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у минулому місяці український автопарк поповнили 2652 од. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно травня минулого року попит на електромобілі впав на 57%, а у порівнянні з квітнем 2026 року на 12%.

🎁 Збираємо, аналізуємо, і показуємо найвигідніші пропозиції

⏱️ Допомагаємо економити і гроші, і час

🛡️ Співпрацюємо тільки з перевіреними страховими компаніями