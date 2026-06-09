У минулому місяці український автопарк поповнили 2652 од. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно травня минулого року попит на електромобілі впав на 57%, а у порівнянні з квітнем 2026 р. на 12%, повідомляє Укравтопром.
9 червня 2026, 14:34
Електромобілі втрачають популярність: скільки BEV купили українці у травні
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Попит падає
Відносно травня минулого року попит на електромобілі впав на 57%, а у порівнянні з квітнем 2026 р. на 12%.
Основну кількість зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто — 2495 шт. (нових — 466 шт., уживаних — 2029 шт.). Серед 157 од. комерційних електромобілів новими були тільки 10 авто.
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Топ-5 нових електромобілів
- BYD Sea Lion 06 EV — 64 од.;
- BYD Leopard 3 — 57 од.
- ZEEKR 7X — 39 од.;
- TOYOTA bZ4X — 30 од.;
- VOLKSWAGEN ID.UNYX — 24 од.
Топ-5 вперше реалізованих в Україні вживаних електромобілів
- NISSAN Leaf — 310 од.;
- TESLA Model Y — 262 од.
- TESLA Model 3 — 199 од.;
- CHEVROLET Bolt — 100 од.;
- KIA Niro EV — 89 од.
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Джерело: Мінфін
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