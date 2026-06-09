Електромобілі втрачають популярність: скільки BEV купили українці у травні

У минулому місяці український автопарк поповнили 2652 од. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно травня минулого року попит на електромобілі впав на 57%, а у порівнянні з квітнем 2026 р. на 12%, повідомляє Укравтопром.

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Попит падає

Відносно травня минулого року попит на електромобілі впав на 57%, а у порівнянні з квітнем 2026 р. на 12%.

Основну кількість зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто — 2495 шт. (нових — 466 шт., уживаних — 2029 шт.). Серед 157 од. комерційних електромобілів новими були тільки 10 авто.

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Топ-5 нових електромобілів

BYD Sea Lion 06 EV — 64 од.;

BYD Leopard 3 — 57 од.

ZEEKR 7X — 39 од.;

TOYOTA bZ4X — 30 од.;

VOLKSWAGEN ID.UNYX — 24 од.

Топ-5 вперше реалізованих в Україні вживаних електромобілів