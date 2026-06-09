Тарифна стратегія Трампа 2.0: що змінилося?

Президент Дональд Трамп розпочав реалізацію своєї оновленої тарифної політики, спираючись на більш виважений та методичний підхід, ніж це було раніше. Про це повідомляє видання CNN . Цього разу адміністрація використовує інструменти, щоб обійти юридичні перешкоди, з якими вона стикалася раніше.

▶ Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

У чому суть нових обмежень

Торговий представник США Джеймісон Грір оприлюднив 98-сторінковий звіт, за результатами якого 60 торговельних партнерів США звинувачуються у відсутності належного контролю за імпортом товарів, виготовлених із використанням примусової праці.

У якості контрзаходів адміністрація Трампа пропонує запровадити:

Базовий тариф 10%: для країн, які зробили лише «початкові кроки» у боротьбі з примусовою працею (зокрема ЄС, Канада, Мексика, Індонезія).

Підвищений тариф 12,5%: для країн, які, на думку США, взагалі не вжили належних заходів (Китай, Індія, Японія, Бразилія).

Застосування цих заходів планується в рамках Розділу 301 Закону про торгівлю 1974 року, що надає адміністрації значно ширші повноваження, ніж раніше використані екстрені заходи, які були скасовані Верховним судом.

Чому Трамп змінив тактику

На відміну від попередніх спроб, які неодноразово блокувалися судами, теперішній підхід є стратегічно продуманим. Використання Розділу 301 дозволяє адміністрації встановлювати тарифи на довший термін без обмежень щодо їхнього рівня чи тривалості. Громадське обговорення пропозиції триватиме до 6 липня, після чого очікуються слухання, що робить процес легітимним з погляду американського права.

Крім того, адміністрація Трампа подала апеляцію на рішення федерального судді, згідно з яким вона має повернути всі 166 мільярдів доларів, сплачених у вигляді мит, які були скасовані Верховним судом. Це свідчить про намір продовжувати жорстку лінію в зовнішньоекономічній політиці та не відмовлятися від раніше зібраних коштів.

Читайте також: США планують запровадити нові мита до 12,5% на імпорт із 60 країн