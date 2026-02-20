Multi от Минфин
20 февраля 2026, 18:03

Верховный суд США признал незаконными глобальные пошлины Трампа

В пятницу, 20 февраля, Верховный суд США принял историческое решение, признав, что президент Дональд Трамп нарушил федеральное законодательство, в одностороннем порядке введя масштабные импортные пошлины по всему миру. Это решение стало наиболее значимым поражением второй администрации Трампа в суде, ранее неоднократно поддерживавшим инициативы Белого дома, сообщает CNN.

Верховный суд США признал незаконными глобальные пошлины Трампа

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Нарушение полномочий

Решение было принято большинством голосов 6 против 3. Глава Верховного суда Джон Робертс в тексте заключения отметил, что президент не имеет права налагать пошлины неограниченного объема и продолжительности без четкого разрешения Конгресса.

Аргумент суда: Администрация Трампа опиралась на Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) от 1977 года. Суд постановил, что этот закон позволяет регулировать импорт в чрезвычайных ситуациях, но не дает прямого права вводить пошлины (тарифные сборы), поскольку слова «пошлина» или «тариф» в тексте закона отсутствуют.

Позиция большинства: К Джону Робертсу присоединились двое консервативных судей (Эми Кони Барретт и Нил Горсач) и три либеральных коллег. Они подчеркнули, что согласно Конституции (Статья III) полномочия по установлению налогов и тарифов принадлежат исключительно Конгрессу.

Экономический контекст: Пошлины «Дня освобождения»

Речь идет о так называемых «взаимных» пошлинах Трампа, которые в 2025 году достигли:

  • 145% — на товары из Китая;
  • До 50% - для ключевых торговых партнеров, таких как Индия и Бразилия;
  • Существенные пошлины на импорт из Мексики и Канады.

Администрация Трампа утверждала, что эти пошлины экзистенциально важны для США: «С пошлинами мы богатая нация, без них — бедная». Однако малый и средний бизнес, подавший иск, назвал это «присвоением власти».

Главная интрига: Что будет со $134 миллиардами?

Верховный суд констатировал незаконность пошлин, но не ответил, что делать с уже собранными средствами. По данным Таможенной и пограничной службы США, правительство уже взыскало 134 миллиарда долларов с более чем 301 тысячи импортеров.

Судья Бретт Кавано в своем особом мнении предупредил, что процесс возврата этих средств может стать «хаосом» и иметь разрушительные последствия для экономики США.

Вопросы возврата денег (рефундации) теперь должны решить суды низших инстанций. Импортеры, среди которых такие гиганты, как Costco, уже готовят новые иски для возврата своих выплат.

Последствия для внешней политики

Решение существенно ограничивает возможности Трампа использовать пошлины как инструмент давления в переговорах. Теперь президенту США придется использовать другие более ограниченные законы. К примеру, один из них позволяет поднимать пошлины лишь до 15% и не дольше чем на 150 дней без согласия законодателей.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 12 незарегистрированных посетителей.
