Не ведіться на прибутки: НКЦПФР розширила перелік підозрілих інвестпроєктів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку розширила список небезпечних інвестиційних інструментів, додавши до нього дві нові платформи з ознаками фінансових махінацій.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Хто потрапив до списку

«Liber Trade»

«xtp LTD»

«На сьогодні загальна кількість сумнівних ініціатив досягла 466 об'єктів. Усі вони мають ознаки порушення законодавства або прямого шахрайства. Ознайомитися з повним переліком можна на офіційному вебпорталі НКЦПФР у спеціалізованому розділі „Захист прав інвесторів“», — йдеться у повідомленні.