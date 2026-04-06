Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку розширила список небезпечних інвестиційних інструментів, додавши до нього дві нові платформи з ознаками фінансових махінацій.
6 квітня 2026, 15:15
Не ведіться на прибутки: НКЦПФР розширила перелік підозрілих інвестпроєктів
Хто потрапив до списку
- «Liber Trade»
- «xtp LTD»
«На сьогодні загальна кількість сумнівних ініціатив досягла 466 об'єктів. Усі вони мають ознаки порушення законодавства або прямого шахрайства. Ознайомитися з повним переліком можна на офіційному вебпорталі НКЦПФР у спеціалізованому розділі „Захист прав інвесторів“», — йдеться у повідомленні.
Джерело: Мінфін
