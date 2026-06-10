Національний банк України встановив на 11 червня 2026 року офіційний курс гривні на рівні 44,9790 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 13 копійок. Це новий максимум долара.
10 червня 2026, 15:51
НБУ встановив курси на четвер: долар оновив максимум і майже досяг 45 гривень
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Курс долара
На четвер НБУ встановив такий курс долара: 44,97 грн. Це на 13 копійок більше, ніж і у середу (44,84 грн), коли був встановлений новий історичний максимум долара.
Курс євро
Водночас курс євро на четвер встановлений на позначці — 51,89 грн, що відповідає рівню середи (51,89 грн).
Історичний максимум євро: 51,91 грн (22.04.26).
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Джерело: Мінфін
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