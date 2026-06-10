Разом із великими банками активно коригують свої депозитні пропозиції для приватних клієнтів і фінустанови меншого калібру. За останні два тижні ставки змінили 4 із 14 банків із депозитним портфелем фізосіб до 2 млрд грн. Скільки зараз можно заробити в такому банку, розмістивши свою гривню, доллари або євро, розповімо у нашому традиційному огляді.
Долар продовжує зростати: чи варто вже панікувати власникам гривневих депозитів
За останні два тижні середні депозитні ставки на вклади в гривні не змінилися на вклади на 3 і 9 місяців, а на сроки 12 і 6 місяців — трохи зросли (з 13,93% річних до 14,05% річних, і з 14,07 річних до 14,10% річних відповідно). І це при тому, що фінансисти активно коригували дохідність депозитів. Річ у тім, що за стабільності ключової ставки і дохідності депозитних сертифікатів НБУ фінансисти переписують ставки, залежно від своєї потреби у ресурсі, а тому єдиного тренду наразі немає — дохідність вкладів у банках змінюється у різних напрямках.
Нагадаємо, більшість опитаних нами фінансистів прогнозують, що на своєму черговому засіданні щодо цього питання 18 червня Національний банк залишить чинну ставку (15% річних) незмінною. Нині у регулятора з'явився ще один вагомий аргумент для такого рішення: свіжий зріз Держстату за травень свідчить про сповільнення інфляції до 8,2% у річному вимірі, а відтак, у подальшому закручуванні монетарних гайок немає потреби.
Тобто головний орієнтир для фінансистів у визначенні власних депозитних ставок залишиться, найімовірніше, тим самим.
А от у власників гривневих депозитів нині є привід нервувати: Нацбанк потроху відпускає курс долара, зростає й євро, девальвація гривні з'їдає депозитні заробітки.
Але, як підрахував для «Мінфіну» Дмитро Замотаєв, директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку, «для вкладів на 6 місяців важливим орієнтиром можна вважати курс долара вище 46,5−47 грн/$. Для річних депозитів — приблизно 49−50 грн/$».
«Якщо курс залишатиметься нижче цих рівнів, а річна інфляція перебуватиме орієнтовно в межах 11−13,5%, гривневий вклад може не лише частково компенсувати зростання цін, а й забезпечити вкладникові реальний чистий дохід», — говорить він.
Фінансовий аналітик «Мінфіну» Олексій Козирєв зазначає, що в нинішній ситуації курсовий тренд формує Нацбанк своїми інтервенціями долара на міжбанку. У регулятора є причини давати гривні можливість потроху девальвувати, але обвалу курсу НБУ точно не допустить.
«Хоча НБУ офіційно і не орієнтується на закладений до бюджету 2026 року середньорічний курс долара в 45,7 гривень за долар, але однаково „тримає його в голові“ при прийнятті курсових рішень. Тому найімовірніший сценарій щодо курсу долара на міжбанку найближчим часом — коридор від 44,20 до 45,30 гривень. А на готівковому ринку „плюс-мінус“ 15−25 копійок до поточного на той момент курсу міжбанку», — резюмує він.
Як змінили ставки невеликі банки за останні 2 тижні
Альтбанк додав до ставки депозитів у гривні на 12 місяців відразу 0,75 в.п. і тепер платить за ними 16,75% річних. Натомість на вкладах у нацвалюті на 6 місяців клієнти банку тепер заробляють менше на 0,25 в.п. — 16,5% річних.
Банк також переглянув ставки за доларовими вкладами: депозити на 1 рік тепер приносять своїм власникам 2,5% річних (плюс 0,75 в.п.), на 9 місяців і 6 місяців — 2,25% річних (плюс 0,75 в.п. і 1 в.п. відповідно).
Збільшились заробітки у цьому банку і у власників євро: депозити на 12 і 9 місяців подорожчали на 0,75 в.п. — до 1,5% річних і 1,25% річних відповідно. Дохідність вкладів на 6 місяців збільшено на 0,9 в.п. — до 1,2% річних.
Кристалбанк знизив ставку 3-місячних депозитів у гривні на 0,5 в.п. — до 16,75% річних.
Юнекс банк порадував своїх приватних клієнтів збільшенням дохідності вкладів в гривні на 3 місяці: ставку збільшено на 0,25 в.п. — до 17% річних.
Агропросперіс порізав ставки гривневих депозитів: дохідність вкладів на 9 місяців «схудла» на 1,5 в.п. — до 15,5% річних, на 6 місяців — на 1,75 в.п. — до 15,25% річних.
💥Де знайти депозит із бонусом?
Каталог «Мінфіну» допоможе обрати найвигідніший варіант
і отримати додатковий бонус до ставки!
Максимальні ставки за гривневими депозитами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Альтбанк
|16,75%
|0,75%
|16,50%
|-
|16,50%
|0,25%
|-
|-
|5,00%
|-
|Асвіо банк
|16,60%
|-
|16,35%
|-
|16,30%
|-
|16,25%
|-
|-
|-
|Бізбанк
|16,45%
|-
|-
|-
|16,35%
|-
|16,25%
|-
|5,00%
|-
|Кристалбанк*
|16,40%
|-
|15,65%
|-
|16,40%
|-
|16,75%
|0,50%
|6,00%
|-
|Юнекс банк
|16,25%
|-
|16,35%
|-
|16,50%
|-
|17,00%
|0,25%
|-
|-
|16,00%
|-
|16,00%
|-
|15,20%
|-
|15,00%
|-
|0,25%
|-
|Агропросперіс
|16,00%
|-
|15,50%
|1,50%
|15,25%
|1,75%
|15,00%
|-
|-
|-
|Український капітал*
|16,00%
|-
|14,75%
|-
|15,00%
|-
|13,50%
|-
|1,50%
|-
|Скай Банк
|15,50%
|-
|15,00%
|-
|14,50%
|-
|14,25%
|-
|5,00%
|-
|Полікомбанк
|15,35%
|-
|15,05%
|-
|14,75%
|-
|7,15%
|-
|-
|-
|Кредитвест Банк
|15,25%
|-
|15,50%
|-
|15,50%
|-
|15,75%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|14,00%
|-
|12,50%
|-
|12,50%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Грант
|12,00%
|-
|10,00%
|-
|9,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Індустріалбанк
|-
|-
|12,75%
|-
|12,50%
|-
|9,35%
|-
|-
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 14 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 26.05.2026−08.06.2026
* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк, Скай Банк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366−370 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.
Долар США
🎁БОНУС до депозитів — це реально!
Оформіть вклад через «Мінфін» у Глобус або Кредитвест Банку та отримайте додаткову вигоду!
Дізнайтесь, скільки можна заробити просто зараз!
Максимальні ставки за доларовими депозитами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Асвіо банк
|2,55%
|-
|2,35%
|-
|2,25%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
|Бізбанк
|2,50%
|-
|-
|-
|2,45%
|-
|1,85%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|2,50%
|0,75%
|2,25%
|0,75%
|2,25%
|1,00%
|-
|-
|0,10%
|-
|Кредитвест Банк
|2,10%
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|1,6%
|-
|-
|-
|Кристалбанк*
|2,00%
|-
|-
|-
|1,80%
|-
|1,60%
|-
|0,05%
|-
|Юнекс банк
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Скай Банк
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|1,35%
|-
|1,00%
|-
|0,05%
|Полікомбанк
|1,80%
|-
|1,70%
|-
|1,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|1,60%
|-
|1,60%
|-
|1,30%
|-
|0,75%
|-
|0,01%
|-
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|Агропросперіс
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|0,90%
|-
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Грант
|0,70%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|-
|-
|Індустріалбанк
|-
|-
|0,35%
|-
|0,25%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 14 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 26.05.2026−08.06.2026
* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк, Скай Банк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366−370 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.
Євро
Максимальні ставки за євровкладами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Полікомбанк
|1,80%
|-
|1,70%
|-
|1,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Асвіо банк
|1,75%
|-
|1,60%
|-
|1,50%
|-
|2,25%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|Альтбанк
|1,50%
|0,75%
|1,25%
|0,75%
|1,20%
|0,90%
|-
|-
|0,01%
|-
|Бізбанк
|1,35%
|-
|-
|-
|1,25%
|-
|1,15%
|-
|-
|-
|Кристалбанк*
|1,35%
|-
|-
|-
|1,15%
|-
|1,00%
|-
|0,05%
|-
|Кредитвест Банк
|1,10%
|-
|0,85%
|-
|0,60%
|-
|0,60%
|-
|-
|-
|Юнекс банк
|1,00%
|-
|0,75%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Скай Банк
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|0,25%
|-
|0,25%
|-
|0,05%
|Полтава-Банк
|0,90%
|-
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|Агропросперіс
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Грант
|0,10%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Індустріалбанк
|-
|-
|0,20%
|-
|0,20%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 14 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 26.05.2026−08.06.2026
* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк, Скай Банк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366−370 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.
Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.
Коментарі - 1