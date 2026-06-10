Долар продовжує зростати: чи варто вже панікувати власникам гривневих депозитів

Разом із великими банками активно коригують свої депозитні пропозиції для приватних клієнтів і фінустанови меншого калібру. За останні два тижні ставки змінили 4 із 14 банків із депозитним портфелем фізосіб до 2 млрд грн. Скільки зараз можно заробити в такому банку, розмістивши свою гривню, доллари або євро, розповімо у нашому традиційному огляді.

За останні два тижні середні депозитні ставки на вклади в гривні не змінилися на вклади на 3 і 9 місяців, а на сроки 12 і 6 місяців — трохи зросли (з 13,93% річних до 14,05% річних, і з 14,07 річних до 14,10% річних відповідно). І це при тому, що фінансисти активно коригували дохідність депозитів. Річ у тім, що за стабільності ключової ставки і дохідності депозитних сертифікатів НБУ фінансисти переписують ставки, залежно від своєї потреби у ресурсі, а тому єдиного тренду наразі немає — дохідність вкладів у банках змінюється у різних напрямках.

Нагадаємо, більшість опитаних нами фінансистів прогнозують, що на своєму черговому засіданні щодо цього питання 18 червня Національний банк залишить чинну ставку (15% річних) незмінною. Нині у регулятора з'явився ще один вагомий аргумент для такого рішення: свіжий зріз Держстату за травень свідчить про сповільнення інфляції до 8,2% у річному вимірі, а відтак, у подальшому закручуванні монетарних гайок немає потреби.

Тобто головний орієнтир для фінансистів у визначенні власних депозитних ставок залишиться, найімовірніше, тим самим.

А от у власників гривневих депозитів нині є привід нервувати: Нацбанк потроху відпускає курс долара, зростає й євро, девальвація гривні з'їдає депозитні заробітки.

Але, як підрахував для «Мінфіну» Дмитро Замотаєв, директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку, «для вкладів на 6 місяців важливим орієнтиром можна вважати курс долара вище 46,5−47 грн/$. Для річних депозитів — приблизно 49−50 грн/$».

«Якщо курс залишатиметься нижче цих рівнів, а річна інфляція перебуватиме орієнтовно в межах 11−13,5%, гривневий вклад може не лише частково компенсувати зростання цін, а й забезпечити вкладникові реальний чистий дохід», — говорить він.

Фінансовий аналітик «Мінфіну» Олексій Козирєв зазначає, що в нинішній ситуації курсовий тренд формує Нацбанк своїми інтервенціями долара на міжбанку. У регулятора є причини давати гривні можливість потроху девальвувати, але обвалу курсу НБУ точно не допустить.

«Хоча НБУ офіційно і не орієнтується на закладений до бюджету 2026 року середньорічний курс долара в 45,7 гривень за долар, але однаково „тримає його в голові“ при прийнятті курсових рішень. Тому найімовірніший сценарій щодо курсу долара на міжбанку найближчим часом — коридор від 44,20 до 45,30 гривень. А на готівковому ринку „плюс-мінус“ 15−25 копійок до поточного на той момент курсу міжбанку», — резюмує він.

Як змінили ставки невеликі банки за останні 2 тижні

Альтбанк додав до ставки депозитів у гривні на 12 місяців відразу 0,75 в.п. і тепер платить за ними 16,75% річних. Натомість на вкладах у нацвалюті на 6 місяців клієнти банку тепер заробляють менше на 0,25 в.п. — 16,5% річних.

Банк також переглянув ставки за доларовими вкладами: депозити на 1 рік тепер приносять своїм власникам 2,5% річних (плюс 0,75 в.п.), на 9 місяців і 6 місяців — 2,25% річних (плюс 0,75 в.п. і 1 в.п. відповідно).

Збільшились заробітки у цьому банку і у власників євро: депозити на 12 і 9 місяців подорожчали на 0,75 в.п. — до 1,5% річних і 1,25% річних відповідно. Дохідність вкладів на 6 місяців збільшено на 0,9 в.п. — до 1,2% річних.

Кристалбанк знизив ставку 3-місячних депозитів у гривні на 0,5 в.п. — до 16,75% річних.

Юнекс банк порадував своїх приватних клієнтів збільшенням дохідності вкладів в гривні на 3 місяці: ставку збільшено на 0,25 в.п. — до 17% річних.

Агропросперіс порізав ставки гривневих депозитів: дохідність вкладів на 9 місяців «схудла» на 1,5 в.п. — до 15,5% річних, на 6 місяців — на 1,75 в.п. — до 15,25% річних.

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Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 14 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 26.05.2026−08.06.2026

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк, Скай Банк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366−370 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

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Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 14 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 26.05.2026−08.06.2026

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк, Скай Банк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366−370 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Максимальні ставки за євровкладами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 14 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 26.05.2026−08.06.2026

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк, Скай Банк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366−370 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.