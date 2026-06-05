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5 червня 2026, 20:00

Головне за тиждень: міжнародні резерви, захист українців у ЄС та гривня у антирейтингу валют

Головне за тиждень з 1 по 5 червня.

Головне за тиждень з 1 по 5 червня.

З початку року міжнародні резерви скоротилися на $9,1 млрд: у НБУ назвали причину зниження у травні

Міжнародні резерви України станом на 1 червня 2026 року за попередніми даними становили $45,7 млрд. У травні вони зменшилися на 5,2%. Про це повідомляє пресслужба Національного банку. Нагадаємо, на початок цього року вони становили $57,3 млрд.

ЄС планує продовжити тимчасовий захист для українців до 2028 року, але чоловіки під питанням

Країни-члени Європейського Союзу досягли попередньої згоди щодо необхідності продовження дії Директиви про тимчасовий захист для громадян України до березня 2028 року. Водночас низка держав виступає за перегляд умов надання цього статусу для окремих категорій осіб, зокрема — для чоловіків мобілізаційного віку. Про це стало відомо за підсумками засідання Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ, що відбулося у четвер, 4 червня.

Угорщина скасувала вето на вступ України до ЄС

Угорщина офіційно зняла своє 17-місячне вето, яке блокувало євроінтеграцію України. Рішення нового угорського премʼєра Петера Мадяра дозволяє розпочати предметні переговори про вступ України та Молдови до ЄС уже 15 червня.

НБУ встановив курс валют на п’ятницю: долар досяг нового максимуму

Національний банк України встановив на 5 червня 2026 року офіційний курс гривні на рівні 44,3793 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 3 копійки. Це також новий історичний максимум долара.

Держстат: Середня зарплата в Україні у І кварталі перевищила 28,8 тисяч грн, гендерний розрив — 27%

У першому кварталі 2026 року середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників в Україні становила 28 885 грн. При цьому Держстат фіксує збереження суттєвого розриву в оплаті праці між чоловіками та жінками. Зокрема, середня зарплата чоловіків за перші три місяці року сягнула 33 798 грн, тоді як у жінок цей показник виявився меншим — 24 791 грн.

Рейтинг забудовників передмістя Києва: як змінилося житло та ціни на нього

«Мінфін» представляє рейтинг забудовників передмістя Києва-2025 та розповідає, що зараз відбувається на первинному ринку житла та які нюанси варто враховувати потенційним покупцям, аби із новим помешканням не отримати купу проблем.

ЄБРР погіршив прогноз зростання ВВП України у 2026 році

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) переглянув у бік зниження прогноз зростання реального ВВП України на 2026 рік до 2,2% через тривалу війну. Водночас у банку наголошують, що макроекономічна стабільність у країні зберігається завдяки значній зовнішній фінансовій підтримці. Про це йдеться у звіті «Регіональні економічні перспективи» (REP) від 3 червня.

Штраф та евакуація авто: що змінить новий закон для водіїв з 1 червня 2026 року

Від 1 червня 2026 року в Україні набувають чинності зміни, які стосуються контролю за експлуатацією автомобілів та дотриманням правил дорожнього руху. Серед основних нововведень — посилені перевірки тонування скла, обов’язковий технічний огляд для окремих категорій транспорту та розширення мережі камер автоматичної фіксації порушень.

Пам’ятні монети України: 5 безперечних хітів інвестицій весни-літа 2026 року

На прохання читачів «Мінфіну», продовжую розмову про інвестиції в українську нумізматику. Весна та початок літа 2026 року принесли нові тенденції на нумізматичному ринку України, які дають змогу добре заробити тим, хто розуміється на цій темі. Звичайно, в деяких випадках йдеться про дуже значні витрати, але нерідко такі інвестиції не вимагатимуть шалених грошей.

Як працюватиме бронювання після оновлення критеріїв критичності підприємств — роз'яснення Кабміну

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Ціни в ЄС пішли вгору: чому Україні варто готуватися до наслідків

Інфляція в ЄС у травні 2026 досягла максимуму 33 місяців — 3,2% річних (проти 3% у квітні). Це попередня оцінка Євростата, пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Гривня увійшла до світового антирейтингу валют за п’ять місяців 2026 року

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Держбюджет-2025: вперше за чотири роки не виконано план доходів, а держборг уперше в історії перевищив річний ВВП

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Джерело: Мінфін
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